Солдаты (сериал, 2007) сезон 13 серия 24 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
О сериале
В тринадцатом сезоне командир части подполковник Зубов будет по-прежнему успешно руководить вверенной ему частью. Он и не подозревает, что впереди - череда удивительных кадровых перестановок. Майор Шкалин встретит свою настоящую любовь, которая во многом изменит его жизнь и характер. Ставший холостяком подполковник Староконь вновь пустится в амурные приключения. К сожалению, в его служебных делах всё будет далеко не безоблачно. Он попадёт в сети нового «злодея» и лишится должности, а может, и не лишится – это как посмотреть…
А вот у капитана Приходько начнется воистину веселая жизнь. Он, в отличие от подполковника, получит новую должность, переживёт бурный роман с чепочницей Зотовой и даже, в конце концов, совершит подвиг. Старший лейтенант Куренков станет курсантом-миротворцем и пройдёт тяжёлый путь подготовки под руководством майора Мафонина. А среди курсантов- миротворцев мы увидим кое-кого из наших старых знакомых – бывших солдат. Приняв участие в выполнении нескольких миротворческих миссий, Куренков вернётся в родную часть, в родную вторую роту. Прапорщику Соколову предстоит раскрыть некие семейные тайны. А их с Варей любовь подвергнется большим испытаниям на прочность и верность. Прапорщик Топалова получит орден за свои прежние боевые заслуги, станет старшим прапорщиком и даже попробует наладить свою личную жизнь, а вот насколько это у нее получится – большой вопрос. Старший прапорщик Данилюк переживёт не один «залёт» и его дальнейшая служба в армии будет находиться под угрозой… Прапорщик Ковальский затоскует по морю и укатит на Дальний Восток вместе со своей женой – Тамарой Славской. А в части появятся новые герои – медсестра Даша Кобякова, молодые лейтенанты – Макеев и Кулешов, а также мы познакомимся майором Кайгородовым, до сих пор пребывавшим в тени нашего повествования. Мы попрощаемся с полюбившимся всем дедами – Котом, Максименко, Цлавом, Кичибековым и Скрипкой. После дембеля Кот таки женится на своей Любе, а прапорщик Соколов устроит им свадебный сюрприз. А в часть придёт новое молодое пополнение, которому ещё предстоит изучить нелёгкую воинскую науку. У каждого из них своя судьба, свой характер. Каждый по-своему будет привыкать к нелегким солдатским будням, и, конечно, все они будут попадать в курьёзные ситуации, набивать шишки и учиться быть Солдатами.
Рейтинг
- САРежиссёр
Сергей
Арланов
- Актёр
Иван
Моховиков
- АЛАктёр
Александр
Лымарев
- Актёр
Алексей
Маклаков
- АОАктёр
Алексей
Ошурков
- ОФАктриса
Ольга
Фадеева
- Актёр
Борис
Щербаков
- Актёр
Роман
Мадянов
- Актёр
Павел
Кассинский
- Актёр
Максим
Коновалов
- ЮСАктёр
Юрий
Сафаров
- Сценарист
Леонид
Купридо
- АТСценарист
Александр
Тыкун
- СОСценарист
Сергей
Олехник
- АБСценарист
Александр
Булынко
- ЕИПродюсер
Елена
Ильина
- ДЛПродюсер
Дмитрий
Лесневский
- Продюсер
Олег
Осипов
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рыжков
- ФКОператор
Фёдор
Краснопёров
- Композитор
Юта
- ЕФКомпозитор
Евгений
Феклистов