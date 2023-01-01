Солдаты (сериал, 2004) сезон 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+47 мин
Солдаты
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
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Солдаты
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
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Сезон 1 Серия 3Бесплатно
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Сезон 1 Серия 4Бесплатно
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Солдаты
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+49 мин
Солдаты
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+49 мин
Солдаты
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+50 мин
Солдаты
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+49 мин
Солдаты
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+50 мин
Солдаты
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+49 мин
Солдаты
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+49 мин
Солдаты
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
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Солдаты
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
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Солдаты
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+49 мин
Солдаты
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+49 мин
Солдаты
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
О сериале
Молодые, беспечные, влюбленные — такие они, «Солдаты». Сериал 2004 года смотрите в отличном качестве на Wink.
Первый сезон сериала открывает зрителю дверь в мир армейской жизни, демонстрируя трудности и радости службы молодых призывников. Двоих приятелей, чьи пути давно разошлись, сводит военкомат: парень из провинции Кузьма Соколов и «золотой мальчик» Миша Медведев оба прибыли в часть исполнять гражданский долг. Помимо будничных невзгод солдатской жизни, проблем им добавляют требовательный полковник и сердечные дела.
Какие приключения ожидают зеленых новобранцев в провинциальной воинской части? Смотреть «Солдаты», 1 сезон, приглашаем вас прямо сейчас на видеосервисе Wink.
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Рейтинг
- САРежиссёр
Сергей
Арланов
- Актёр
Иван
Моховиков
- АЛАктёр
Александр
Лымарев
- Актёр
Алексей
Маклаков
- АОАктёр
Алексей
Ошурков
- ОФАктриса
Ольга
Фадеева
- Актёр
Борис
Щербаков
- Актёр
Роман
Мадянов
- Актёр
Павел
Кассинский
- Актёр
Максим
Коновалов
- ЮСАктёр
Юрий
Сафаров
- Сценарист
Леонид
Купридо
- АТСценарист
Александр
Тыкун
- СОСценарист
Сергей
Олехник
- АБСценарист
Александр
Булынко
- ЕИПродюсер
Елена
Ильина
- ДЛПродюсер
Дмитрий
Лесневский
- Продюсер
Олег
Осипов
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рыжков
- ФКОператор
Фёдор
Краснопёров
- Композитор
Юта
- ЕФКомпозитор
Евгений
Феклистов