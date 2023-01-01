Солдаты. Сезон 1
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Солдаты
1-й сезон

Солдаты (сериал, 2004) сезон 1 смотреть онлайн

9.52004, Солдаты. Сезон 1 16 серий
Драмы, Комедии16+

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О сериале

Молодые, беспечные, влюбленные — такие они, «Солдаты». Сериал 2004 года смотрите в отличном качестве на Wink.

Первый сезон сериала открывает зрителю дверь в мир армейской жизни, демонстрируя трудности и радости службы молодых призывников. Двоих приятелей, чьи пути давно разошлись, сводит военкомат: парень из провинции Кузьма Соколов и «золотой мальчик» Миша Медведев оба прибыли в часть исполнять гражданский долг. Помимо будничных невзгод солдатской жизни, проблем им добавляют требовательный полковник и сердечные дела.

Какие приключения ожидают зеленых новобранцев в провинциальной воинской части? Смотреть «Солдаты», 1 сезон, приглашаем вас прямо сейчас на видеосервисе Wink.

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Страна
Россия
Жанр
Военные, Комедии, Драмы

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Солдаты»