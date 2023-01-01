Солдаты (сериал, 2004) сезон 1 смотреть онлайн

Молодые, беспечные, влюбленные — такие они, «Солдаты». Сериал 2004 года смотрите в отличном качестве на Wink.



Первый сезон сериала открывает зрителю дверь в мир армейской жизни, демонстрируя трудности и радости службы молодых призывников. Двоих приятелей, чьи пути давно разошлись, сводит военкомат: парень из провинции Кузьма Соколов и «золотой мальчик» Миша Медведев оба прибыли в часть исполнять гражданский долг. Помимо будничных невзгод солдатской жизни, проблем им добавляют требовательный полковник и сердечные дела.



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