Солдаты (сериал, 2004) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

9.52004, Солдаты. Сезон 1. Серия 3
Драма, Комедия16+

О сериале

Призывниками не рождаются, а становятся. Два товарища, потерявшие связь друг с другом на гражданке, неожиданно встречаются в военкомате. Городской мажор и деревенский паренек теперь будут вместе тянуть армейскую лямку. Выполнение гражданского долга, как обычно, сопровождается большим количеством неприятностей.

Главная напасть - «настоящий полковник». Это хрестоматийный командир. Такие военачальники не переходят через Альпы, зато гарантированно становятся героями анекдотов. С новобранцами случаются обычные истории, присущие военной жизни: от «дедов» до самоволок. Иногда в расположение российских войск врываются неуставные романтические отношения. Медсестра, майор и рядовой - такому любовному треугольнику позавидовал бы и Шекспир.

Страна
Россия
Жанр
Военный, Комедия, Драма
Качество
SD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.6 IMDb

