Солдаты (сериал, 2004) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Призывниками не рождаются, а становятся. Два товарища, потерявшие связь друг с другом на гражданке, неожиданно встречаются в военкомате. Городской мажор и деревенский паренек теперь будут вместе тянуть армейскую лямку. Выполнение гражданского долга, как обычно, сопровождается большим количеством неприятностей.



Главная напасть - «настоящий полковник». Это хрестоматийный командир. Такие военачальники не переходят через Альпы, зато гарантированно становятся героями анекдотов. С новобранцами случаются обычные истории, присущие военной жизни: от «дедов» до самоволок. Иногда в расположение российских войск врываются неуставные романтические отношения. Медсестра, майор и рядовой - такому любовному треугольнику позавидовал бы и Шекспир.

