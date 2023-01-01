Солдаты (сериал, 2008) сезон 14 смотреть онлайн бесплатно
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О сериале
Возвращение любимых героев на фоне новых лиц: новый сезон захватывающего проекта «Солдаты» — сериал 2004 года ждет вас в отличном качестве на Wink.
Нет ничего более постоянного, чем перемены — в отношении воинской части это точно правда. На базу приезжает но�вый библиотекарь, а ряды солдат пополняет юный сержант Кобрин, отличник боевой подготовки. Прошлогодние новобранцы продолжают грызть фронтовой гранит, ну а «деды» мотострелковой части — передавать опыт, пусть и не всегда гуманными методами. Зубов получает повышение и становится командующим дивизии, но не забывает про товарищей из части.
Изменятся ли иерархия и быт в части с приходом новых бойцов на смену старым? Следите за развитием событий на портале Wink — смотреть «Солдаты», 14 сезон, можно уже сейчас на нашем видеосервисе.
Сериал Солдаты 14 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- САРежиссёр
Сергей
Арланов
- Актёр
Иван
Моховиков
- АЛАктёр
Александр
Лымарев
- Актёр
Алексей
Маклаков
- АОАктёр
Алексей
Ошурков
- ОФАктриса
Ольга
Фадеева
- Актёр
Борис
Щербаков
- Актёр
Роман
Мадянов
- Актёр
Павел
Кассинский
- Актёр
Максим
Коновалов
- ЮСАктёр
Юрий
Сафаров
- Сценарист
Леонид
Купридо
- АТСценарист
Александр
Тыкун
- СОСценарист
Сергей
Олехник
- АБСценарист
Александр
Булынко
- ЕИПродюсер
Елена
Ильина
- ДЛПродюсер
Дмитрий
Лесневский
- Продюсер
Олег
Осипов
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рыжков
- ФКОператор
Фёдор
Краснопёров
- Композитор
Юта
- ЕФКомпозитор
Евгений
Феклистов