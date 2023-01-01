Солдаты. Сезон 14
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14-й сезон

Солдаты (сериал, 2008) сезон 14 смотреть онлайн бесплатно

9.52008, Солдаты. Сезон 14 64 серии
Драмы, Комедии16+

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О сериале

Возвращение любимых героев на фоне новых лиц: новый сезон захватывающего проекта «Солдаты» — сериал 2004 года ждет вас в отличном качестве на Wink.

Нет ничего более постоянного, чем перемены — в отношении воинской части это точно правда. На базу приезжает новый библиотекарь, а ряды солдат пополняет юный сержант Кобрин, отличник боевой подготовки. Прошлогодние новобранцы продолжают грызть фронтовой гранит, ну а «деды» мотострелковой части — передавать опыт, пусть и не всегда гуманными методами. Зубов получает повышение и становится командующим дивизии, но не забывает про товарищей из части.

Изменятся ли иерархия и быт в части с приходом новых бойцов на смену старым? Следите за развитием событий на портале Wink — смотреть «Солдаты», 14 сезон, можно уже сейчас на нашем видеосервисе.

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Страна
Россия
Жанр
Военные, Комедии, Драмы

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Солдаты»