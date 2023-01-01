Солдаты (сериал, 2008) сезон 14 смотреть онлайн бесплатно

Возвращение любимых героев на фоне новых лиц: новый сезон захватывающего проекта «Солдаты» — сериал 2004 года ждет вас в отличном качестве на Wink.



Нет ничего более постоянного, чем перемены — в отношении воинской части это точно правда. На базу приезжает но�вый библиотекарь, а ряды солдат пополняет юный сержант Кобрин, отличник боевой подготовки. Прошлогодние новобранцы продолжают грызть фронтовой гранит, ну а «деды» мотострелковой части — передавать опыт, пусть и не всегда гуманными методами. Зубов получает повышение и становится командующим дивизии, но не забывает про товарищей из части.



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