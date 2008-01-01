Солдаты (сериал, 2008) сезон 14 серия 53 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
О сериале
Навадский, Паршин и Погосян продолжат осваивать нелёгкую воинскую науку. Деды - по традиции - будут стараться всячески облегчить свои солдатские будни. А ещё – во второй роте появится новый сержант – отличник боевой и политической подготовки. И появление этого сержанта заставит дедов определиться в своём отношении к «дедовщине», как неизбежному атрибуту армейской жизни. Бывший командир части, а ныне – начальник штаба дивизии - подполковник Зубов, не оставит без внимания свою родную часть. Его дружба с подполковником Староконём не прервётся, а станет ещё крепче. Подполковник Староконь окажется в сложной ситуации - ему предстоит пережить романтическое увлечение, которое доставит ему немало нелёгких минут.
В жизни И.О. командира части, подполковника Шкалина произойдёт ещё один кадровый поворот. Его семейная жизнь с Еленой и Машенькой ничем не омрачена, кроме финансовых проблем. Майор Кайгородов продолжает портить жизнь как своим начальникам, так и подчинённым, подозревая их в покушении на свой авторитет в части. И.О. заместителя командира по воспитательной работе капитан Приходько наконец-то станет майором. Он так и не помирится с чепочницей Зотовой, но с головой окунётся в дела службы. Его помощник – начальник клуба лейтенант Кулешов, доставит замполиту немало хлопот своей, часто смешной и нелепой, инициативностью.
Командир пятой роты капитан Цыплаков, переживший безответную любовь к медсестре Даше Кобяковой, оправится от разочарований, и всё больше сил и времени будет отдавать службе, впрочем, не забывая о радостях жизни. Его мечтам о большой и светлой любви, может быть, предстоит сбыться. Старший прапорщик Данилюк, добившийся подписания контракта на дальнейшее прохождение службы, вздохнёт с облегчением, и с упорством достойным лучшего применения снова будет попадать в различные комические ситуации. Их дуэт со старшим прапорщиком Топаловой по-прежнему будет радовать зрителей искромётными шутками. А вот в личной жизни Жанны Семёновны наметятся кардинальные перемены. В семье Куренковых вот – вот родится наследник... Или наследница. Но этот светлый период их жизни оказывается омрачённым недоверием и ревностью. Соколов будет упорно грызть гранит науки под приглядом своей ненаглядной Вари.
Рейтинг
- САРежиссёр
Сергей
Арланов
- Актёр
Иван
Моховиков
- АЛАктёр
Александр
Лымарев
- Актёр
Алексей
Маклаков
- АОАктёр
Алексей
Ошурков
- ОФАктриса
Ольга
Фадеева
- Актёр
Борис
Щербаков
- Актёр
Роман
Мадянов
- Актёр
Павел
Кассинский
- Актёр
Максим
Коновалов
- ЮСАктёр
Юрий
Сафаров
- Сценарист
Леонид
Купридо
- АТСценарист
Александр
Тыкун
- СОСценарист
Сергей
Олехник
- АБСценарист
Александр
Булынко
- ЕИПродюсер
Елена
Ильина
- ДЛПродюсер
Дмитрий
Лесневский
- Продюсер
Олег
Осипов
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рыжков
- ФКОператор
Фёдор
Краснопёров
- Композитор
Юта
- ЕФКомпозитор
Евгений
Феклистов