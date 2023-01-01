Солдаты. Сезон 17
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17-й сезон

Солдаты (сериал, 2013) сезон 17 смотреть онлайн

9.52013, Солдаты. Сезон 17 20 серий
Драмы, Комедии16+

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Сюжет

Финальный аккорд многолетней драмы: последний сезон проекта «Солдаты» — сериал 2004 года смотрите онлайн на портале Wink.

Вотчина подполковника Староконя снова под угрозой: родную мотострелковую часть грозятся расформировать. Виновники проблем офицера — давние недоброжелатели полковник Японцев и вышедший в отставку Колобков. Хитрые и предприимчивые партнеры мечтают построить на месте части элитный коттеджный поселок и готовы подставить старого знакомого ради прибыльного бизнеса. Дело за малым: нужно лишь доказать руководству, что Староконь не справляется с обязанностями и не может и дальше начальствовать над призывниками. Однако не тут-то было: опытный и уважаемый офицер еще поборется за свою часть.

Чья сторона одержит победу? Узнайте, каким будет финал этой истории — смотреть «Солдаты», 17 сезон, можно целиком на видеопортале Wink.

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Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Солдаты»

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