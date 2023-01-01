Солдаты (сериал, 2013) сезон 17 смотреть онлайн
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Солдаты
Сезон 17 Серия 1Бесплатно
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Сезон 17 Серия 2Бесплатно
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Сезон 17 Серия 3Бесплатно
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Сезон 17 Серия 4Бесплатно
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Сезон 17 Серия 5Бесплатно
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Сезон 17 Серия 6Бесплатно
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Сезон 17 Серия 7Бесплатно
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Сезон 17 Серия 8Бесплатно
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Сезон 17 Серия 9Бесплатно
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Сезон 17 Серия 10Бесплатно
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Сезон 17 Серия 11Бесплатно
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Сезон 17 Серия 12Бесплатно
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Сезон 17 Серия 13Бесплатно
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Сезон 17 Серия 14Бесплатно
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Сезон 17 Серия 15Бесплатно
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Сезон 17 Серия 16Бесплатно
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Солдаты
Сезон 17 Серия 17Бесплатно
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Солдаты
Сезон 17 Серия 18Бесплатно
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Солдаты
Сезон 17 Серия 19Бесплатно
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Солдаты
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Сюжет
Финальный аккорд многолетней драмы: последний сезон проекта «Солдаты» — сериал 2004 года смотрите онлайн на портале Wink.
Вотчина подполковника Староконя снова под угрозой: родную мотострелковую часть грозятся расформировать. Виновники проблем офицера — давние недоброжелатели полковник Японцев и вышедший в отставку Колобков. Хи�трые и предприимчивые партнеры мечтают построить на месте части элитный коттеджный поселок и готовы подставить старого знакомого ради прибыльного бизнеса. Дело за малым: нужно лишь доказать руководству, что Староконь не справляется с обязанностями и не может и дальше начальствовать над призывниками. Однако не тут-то было: опытный и уважаемый офицер еще поборется за свою часть.
Чья сторона одержит победу? Узнайте, каким будет финал этой истории — смотреть «Солдаты», 17 сезон, можно целиком на видеопортале Wink.
Сериал Солдаты 17 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- САРежиссёр
Сергей
Арланов
- Актёр
Иван
Моховиков
- АЛАктёр
Александр
Лымарев
- Актёр
Алексей
Маклаков
- АОАктёр
Алексей
Ошурков
- ОФАктриса
Ольга
Фадеева
- Актёр
Борис
Щербаков
- Актёр
Роман
Мадянов
- Актёр
Павел
Кассинский
- Актёр
Максим
Коновалов
- ЮСАктёр
Юрий
Сафаров
- Сценарист
Леонид
Купридо
- АТСценарист
Александр
Тыкун
- СОСценарист
Сергей
Олехник
- АБСценарист
Александр
Булынко
- ЕИПродюсер
Елена
Ильина
- ДЛПродюсер
Дмитрий
Лесневский
- Продюсер
Олег
Осипов
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рыжков
- ФКОператор
Фёдор
Краснопёров
- Композитор
Юта
- ЕФКомпозитор
Евгений
Феклистов