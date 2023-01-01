Солдаты (сериал, 2013) сезон 17 смотреть онлайн

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Финальный аккорд многолетней драмы: последний сезон проекта «Солдаты» — сериал 2004 года смотрите онлайн на портале Wink.



Вотчина подполковника Староконя снова под угрозой: родную мотострелковую часть грозятся расформировать. Виновники проблем офицера — давние недоброжелатели полковник Японцев и вышедший в отставку Колобков. Хи�трые и предприимчивые партнеры мечтают построить на месте части элитный коттеджный поселок и готовы подставить старого знакомого ради прибыльного бизнеса. Дело за малым: нужно лишь доказать руководству, что Староконь не справляется с обязанностями и не может и дальше начальствовать над призывниками. Однако не тут-то было: опытный и уважаемый офицер еще поборется за свою часть.



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