Солдаты. Сезон 15
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15-й сезон

Солдаты (сериал, 2008) сезон 15 смотреть онлайн

9.52008, Солдаты. Сезон 15 83 серии
Драмы, Комедии16+

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Сюжет

Новый призыв: продолжение саги о жизни воинской части в новом сезоне — смотреть сериал «Солдаты» можно целиком на платформе Wink.

Главное событие сезона — возвращение легендарного прапорщика Шматко. Неунывающий герой снова начинает службу — правда, привычные теплые местечки уже оказываются заняты старыми знакомыми. Подполковник Староконь устраивает друга в часть, но на другую должность... У самого начальника части все по-старому, а вот его другу подполковнику Шкалину грозят серьезные неприятности.

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Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Солдаты»

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