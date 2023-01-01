Солдаты (сериал, 2008) сезон 15 смотреть онлайн

Сюжет

Новый призыв: продолжение саги о жизни воинской части в новом сезоне — смотреть сериал «Солдаты» можно целиком на платформе Wink.



Главное событие сезона — возвращение легендарного прапорщика Шматко. Неунывающий герой снова начинает службу — правда, привычные теплые местечки уже оказываются заняты старыми знакомыми. Подполковник Староконь устраивает друга в часть, но на другую должность... У самого начальника части все по-старому, а вот его другу подполковнику Шкалину грозят серьезные неприятности.



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