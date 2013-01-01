Солдаты (сериал, 2013) сезон 17 серия 19 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Воинская часть полковника Староконя находится под угрозой расформирования. Его давние недруги, полковник Японцев и отставник Колобков, хотят построить на её месте элитный посёлок. Но для осуществления их коварных планов не хватает самой малости: надо доказать начальству, что Староконь - плохой командир, а его подчинённые не могут справиться с выпо�лнением самых простых приказов...



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