WinkСериалыСолдаты17-й сезон19-я серия
Солдаты (сериал, 2013) сезон 17 серия 19 смотреть онлайн бесплатно
9.52013, Солдаты. Сезон 17. Серия 19
Военные, Комедии16+
Сезоны и серии
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Солдаты
Сезон 17 Серия 1Бесплатно
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Сезон 17 Серия 2Бесплатно
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Сезон 17 Серия 3Бесплатно
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Сезон 17 Серия 6Бесплатно
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Сезон 17 Серия 7Бесплатно
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Сезон 17 Серия 8Бесплатно
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Сезон 17 Серия 9Бесплатно
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Сезон 17 Серия 10Бесплатно
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Сезон 17 Серия 11Бесплатно
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Сезон 17 Серия 12Бесплатно
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Сезон 17 Серия 13Бесплатно
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Солдаты
Сезон 17 Серия 14Бесплатно
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Солдаты
Сезон 17 Серия 15Бесплатно
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Сезон 17 Серия 16Бесплатно
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Сезон 17 Серия 17Бесплатно
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Сюжет
Воинская часть полковника Староконя находится под угрозой расформирования. Его давние недруги, полковник Японцев и отставник Колобков, хотят построить на её месте элитный посёлок. Но для осуществления их коварных планов не хватает самой малости: надо доказать начальству, что Староконь - плохой командир, а его подчинённые не могут справиться с выпо�лнением самых простых приказов...
Сериал Солдаты 17 сезон 19 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.6 IMDb
- САРежиссёр
Сергей
Арланов
- Актёр
Иван
Моховиков
- АЛАктёр
Александр
Лымарев
- Актёр
Алексей
Маклаков
- АОАктёр
Алексей
Ошурков
- ОФАктриса
Ольга
Фадеева
- Актёр
Борис
Щербаков
- Актёр
Роман
Мадянов
- Актёр
Павел
Кассинский
- Актёр
Максим
Коновалов
- ЮСАктёр
Юрий
Сафаров
- Сценари�ст
Леонид
Купридо
- АТСценарист
Александр
Тыкун
- СОСценарист
Сергей
Олехник
- АБСценарист
Александр
Булынко
- ЕИПродюсер
Елена
Ильина
- ДЛПродюсер
Дмитрий
Лесневский
- Продюсер
Олег
Осипов
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рыжков
- ФКОператор
Фёдор
Краснопёров
- Композитор
Юта
- ЕФКомпозитор
Евгений
Феклистов