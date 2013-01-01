Солдаты. Сезон 17. Серия 11
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17-й сезон
11-я серия

Солдаты (сериал, 2013) сезон 17 серия 11 смотреть онлайн бесплатно

9.52013, Солдаты. Сезон 17. Серия 11
Военные, Комедии16+

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Сюжет

Воинская часть полковника Староконя находится под угрозой расформирования. Его давние недруги, полковник Японцев и отставник Колобков, хотят построить на её месте элитный посёлок. Но для осуществления их коварных планов не хватает самой малости: надо доказать начальству, что Староконь - плохой командир, а его подчинённые не могут справиться с выполнением самых простых приказов...

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Военные, Комедии

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Солдаты»

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