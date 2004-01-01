Солдаты (сериал, 2004) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно
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Сезон 1 Серия 5Бесплатно
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Сезон 1 Серия 6Бесплатно
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Сезон 1 Серия 7Бесплатно
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Сезон 1 Серия 8Бесплатно
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Солдаты
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
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Сезон 1 Серия 10Бесплатно
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Сюжет
Призывниками не рождаются, а становятся. Два товарища, потерявшие связь друг с другом на гражданке, неожиданно встречаются в военкомате. Городской мажор и деревенский паренек теперь будут вместе тянуть армейскую лямку. Выполнение гражданского долга, как обычно, сопровождается большим количеством неприятностей.
Главная напасть - «настоящий полковник». Это хрестоматийный командир. Такие военачальники не переходят через Альпы, зато гарантированно становятся героями анекдотов. С новобранцами случаются обычные истории, присущие военной жизни: от «дедов» до самоволок. Иногда в расположение российских войск врываются неуставные романтические отношения. Медсестра, майор и рядовой - такому любовному треугольнику позавидовал бы и Шекспир.
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Информация
Рейтинг
- САРежиссёр
Сергей
Арланов
- Актёр
Иван
Моховиков
- АЛАктёр
Александр
Лымарев
- Актёр
Алексей
Маклаков
- АОАктёр
Алексей
Ошурков
- ОФАктриса
Ольга
Фадеева
- Актёр
Борис
Щербаков
- Актёр
Роман
Мадянов
- Актёр
Павел
Кассинский
- Актёр
Максим
Коновалов
- ЮСАктёр
Юрий
Сафаров
- Сценарист
Леонид
Купридо
- АТСценарист
Александр
Тыкун
- СОСценарист
Сергей
Олехник
- АБСценарист
Александр
Булынко
- ЕИПродюсер
Елена
Ильина
- ДЛПродюсер
Дмитрий
Лесневский
- Продюсер
Олег
Осипов
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рыжков
- ФКОператор
Фёдор
Краснопёров
- Композитор
Юта
- ЕФКомпозитор
Евгений
Феклистов