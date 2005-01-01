Солдаты (сериал, 2005) сезон 5 серия 13 смотреть онлайн
9.52005, Солдаты. Сезон 5. Серия 13
Военный, Комедия16+
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Сезоны и серии
- 16+48 мин
Солдаты
Сезон 5 Серия 1
- 16+48 мин
Солдаты
Сезон 5 Серия 2
- 16+48 мин
Солдаты
Сезон 5 Серия 3
- 16+48 мин
Солдаты
Сезон 5 Серия 4
- 16+49 мин
Солдаты
Сезон 5 Серия 5
- 16+49 мин
Солдаты
Сезон 5 Серия 6
- 16+48 мин
Солдаты
Сезон 5 Серия 7
- 16+48 мин
Солдаты
Сезон 5 Серия 8
- 16+48 мин
Солдаты
Сезон 5 Серия 9
- 16+48 мин
Солдаты
Сезон 5 Серия 10
- 16+50 мин
Солдаты
Сезон 5 Серия 11
- 16+48 мин
Солдаты
Сезон 5 Серия 12
- 16+48 мин
Солдаты
Сезон 5 Серия 13
- 16+48 мин
Солдаты
Сезон 5 Серия 14
- 16+48 мин
Солдаты
Сезон 5 Серия 15
- 16+48 мин
Солдаты
Сезон 5 Серия 16
- 16+48 мин
Солдаты
Сезон 5 Серия 17
- 16+48 мин
Солдаты
Сезон 5 Серия 18
- 16+48 мин
Солдаты
Сезон 5 Серия 19
О сериале
В новом сезоне «Солдат» создатели популярного сериала пытаются поставить точки там, где они должны стоять, но при этом дают новое развитие вечной истории о службе в армии.
Сериал Солдаты 5 сезон 13 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.6 IMDb
- САРежиссёр
Сергей
Арланов
- Актёр
Иван
Моховиков
- АЛАктёр
Александр
Лымарев
- Актёр
Алексей
Маклаков
- АОАктёр
Алексей
Ошурков
- ОФАктриса
Ольга
Фадеева
- Актёр
Борис
Щербаков
- Актёр
Роман
Мадянов
- Актёр
Павел
Кассинский
- Актёр
Максим
Коновалов
- ЮСАктёр
Юрий
Сафаров
- Сценарист
Леонид
Купридо
- АТСценарист
Александр
Тыкун
- СОСценарист
Сергей
Олехник
- АБСценарист
Александр
Булынко
- ЕИПродюсер
Елена
Ильина
- ДЛПродюсер
Дмитрий
Лесневский
- Продюсер
Олег
Осипов
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рыжков
- ФКОператор
Фёдор
Краснопёров
- Композитор
Юта
- ЕФКомпозитор
Евгений
Феклистов