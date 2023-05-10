Солдаты (сериал, 2004) сезон 3 серия 10 смотреть онлайн бесплатно

Солдаты. Сезон 3. Серия 10
Военный, Комедия16+

Над знакомой воинской частью нависла угроза расформирования. У всех стресс: командиру части майору Зубову всюду мерещатся штабные проверки, солдатам мерещатся сверхурочные работы.

Страна
Россия
Жанр
Военный, Комедия
Качество
Full HD, SD
Время
47 мин / 00:47

6.4 КиноПоиск
5.6 IMDb

