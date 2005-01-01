Солдаты (сериал, 2005) сезон 4 серия 9 смотреть онлайн бесплатно
9.52005, Солдаты. Сезон 4. Серия 9
Военные, Комедии16+
Сезоны и серии
- 16+48 мин
Солдаты
Сезон 4 Серия 1Бесплатно
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Сезон 4 Серия 2Бесплатно
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Солдаты
Сезон 4 Серия 3Бесплатно
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Солдаты
Сезон 4 Серия 4Бесплатно
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Сезон 4 Серия 5Бесплатно
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Сезон 4 Серия 6Бесплатно
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Сезон 4 Серия 7Бесплатно
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Сезон 4 Серия 8Бесплатно
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Сезон 4 Серия 9Бесплатно
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Сезон 4 Серия 10Бесплатно
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Сезон 4 Серия 11Бесплатно
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Солдаты
Сезон 4 Серия 12Бесплатно
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Солдаты
Сезон 4 Серия 13Бесплатно
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Солдаты
Сезон 4 Серия 14Бесплатно
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Солдаты
Сезон 4 Серия 15Бесплатно
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Солдаты
Сезон 4 Серия 16Бесплатно
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Солдаты
Сезон 4 Серия 17Бесплатно
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Солдаты
Сезон 4 Серия 18Бесплатно
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Солдаты
Сезон 4 Серия 19Бесплатно
Сюжет
Практически все персонажи, знакомые зрителям по «третьим» «Солдатам», переходят в четвертый сезон. За исключением младшего сержанты Нелипы. Он побеждает на окружном смотре стенгазет и становится добычей «штабистов».
Вместо него из Штаба округа в мотострелковую часть присылают другого одаренного в художественном смысле сержанта. Юрий Самсонов достойно нес службу в тепленьком месте, пока не «обрюхатил» дочку одного полковника из Штаба. Любвеобильного Самсонова посылают подальше от греха и от Штаба округа.
Сериал Солдаты 4 сезон 9 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.6 IMDb
- САРежиссёр
Сергей
Арланов
- Актёр
Иван
Моховиков
- АЛАктёр
Александр
Лымарев
- Актёр
Алексей
Маклаков
- АОАктёр
Алексей
Ошурков
- ОФ�Актриса
Ольга
Фадеева
- Актёр
Борис
Щербаков
- Актёр
Роман
Мадянов
- Актёр
Павел
Кассинский
- Актёр
Максим
Коновалов
- ЮСАктёр
Юрий
Сафаров
- Сценарист
Леонид
Купридо
- АТСценарист
Александр
Тыкун
- СОСценарист
Сергей
Олехник
- АБСценарист
Александр
Булынко
- ЕИПродюсер
Елена
Ильина
- ДЛПродюсер
Дмитрий
Лесневский
- Продюсер
Олег
Осипов
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рыжков
- ФКОператор
Фёдор
Краснопёров
- Композитор
Юта
- ЕФКомпозитор
Евгений
Феклистов