Солдаты (сериал, 2006) сезон 7 серия 11 смотреть онлайн бесплатно
9.52006, Солдаты. Сезон 7. Серия 11
Военные, Комедии16+
Сезоны и серии
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Солдаты
Сезон 7 Серия 1Бесплатно
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Сезон 7 Серия 2Бесплатно
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Сезон 7 Серия 3Бесплатно
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Сезон 7 Серия 4Бесплатно
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Сезон 7 Серия 5Бесплатно
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Сезон 7 Серия 6Бесплатно
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Солдаты
Сезон 7 Серия 7Бесплатно
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Солдаты
Сезон 7 Серия 8Бесплатно
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Солдаты
Сезон 7 Серия 9Бесплатно
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Солдаты
Сезон 7 Серия 10Бесплатно
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Солдаты
Сезон 7 Серия 11Бесплатно
- 16+46 мин
Солдаты
Сезон 7 Серия 12Бесплатно
- 16+46 мин
Солдаты
Сезон 7 Серия 13Бесплатно
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Сезон 7 Серия 14Бесплатно
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Солдаты
Сезон 7 Серия 15Бесплатно
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Солдаты
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Сюжет
В седьмом сезоне популярного сериала «Солдаты» продолжаются линии, начатые в шестои части проекта. Конфронтация Медведевых и Колобковых приобретает особенную остроту. В аптеках Михаила Медведева начинаются ожесточенные инспекторские проверки. Предприниматель понимает, что инспекции имеют заказнои характер, проверяющих засылают конкуренты. Но кто именно? Медведевы долго бьются над сложным ребусом, пока однажды Михаил не узнает имя своего главного соперника.
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Информация
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.6 IMDb
- САРежиссёр
Сергей
Арланов
- Актёр
Иван
Моховиков
- АЛАктёр
Александр
Лымарев
- Актёр
Алексей
Маклаков
- АОАктёр
Алексей
Ошурков
- ОФАктриса
Ольга
Фадеева
- Актёр
Борис
Щербаков
- Актёр
Роман
Мадянов
- Актёр
Павел
Кассинский
- Актёр
Максим
Коновалов
- ЮСАктёр
Юрий
Сафаров
- Сценарист
Леонид
Купридо
- АТСценарист
Александр
Тыкун
- СОСценарист
Сергей
Олехник
- АБСценарист
Александр
Булынко
- ЕИПродюсер
Елена
Ильина
- ДЛПродюсер
Дмитрий
Лесневский
- Продюсер
Олег
Осипов
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рыжков
- ФКОператор
Фёдор
Краснопёров
- Композитор
Юта
- ЕФКомпозитор
Евгений
Феклистов