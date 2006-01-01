Солдаты. Сезон 7. Серия 15
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Сериалы
Солдаты
7-й сезон
15-я серия

Солдаты (сериал, 2006) сезон 7 серия 15 смотреть онлайн бесплатно

9.52006, Солдаты. Сезон 7. Серия 15
Военные, Комедии16+

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Сюжет

В седьмом сезоне популярного сериала «Солдаты» продолжаются линии, начатые в шестои части проекта. Конфронтация Медведевых и Колобковых приобретает особенную остроту. В аптеках Михаила Медведева начинаются ожесточенные инспекторские проверки. Предприниматель понимает, что инспекции имеют заказнои характер, проверяющих засылают конкуренты. Но кто именно? Медведевы долго бьются над сложным ребусом, пока однажды Михаил не узнает имя своего главного соперника.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Военные, Комедии

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Солдаты»