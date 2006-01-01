Солдаты (сериал, 2006) сезон 7 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

В седьмом сезоне популярного сериала «Солдаты» продолжаются линии, начатые в шестои части проекта. Конфронтация Медведевых и Колобковых приобретает особенную остроту. В аптеках Михаила Медведева начинаются ожесточенные инспекторские проверки. Предприниматель понимает, что инспекции имеют заказнои характер, проверяющих засылают конкуренты. Но кто именно? Медведевы долго бьются над сложным ребусом, пока однажды Михаил не узнает имя своего главного соперника.



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