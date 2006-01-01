Солдаты. Сезон 6. Серия 16
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Солдаты (сериал, 2006) сезон 6 серия 16 смотреть онлайн бесплатно

9.52006, Солдаты. Сезон 6. Серия 16
Военные, Комедии16+

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Сюжет

Бородин закончил Академию Генерального Штаба и вернулся в родную часть в звании генерала-майора и при должности командира дивизии. Виктор Колобков женился. Новой избранницей Виктора стала Виктория, девушка с живыми воспоминаниями о кочевом гарнизонном детстве и с развернутой сетью аптек.

Появление коварного подполковника в воинской части становится неприятным сюрпризом для его сослуживцев. Виктор Романыч тщательно скрывает, кто стоит за его карьерными успехами, но конфиденциальная информация скоро становится достоянием общественности. Из хорошего солдата Медведев трансформировался в заботливого мужа и успешного предпринимателя. Он занялся фармацевтическим бизнесом. За его успехами ревностно наблюдают Колобковы. Желание Виктора и Виктории пойти в маркетинговое (и не только) наступление против конкурента растет с каждой открытой Медведевым аптекой...

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Военные, Комедии

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Солдаты»

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