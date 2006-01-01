Солдаты (сериал, 2006) сезон 6 серия 16 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Бородин закончил Академию Генерального Штаба и вернулся в родную часть в звании генерала-майора и при должности командира дивизии. Виктор Колобков женился. Новой избранницей Виктора стала Виктория, девушка с живыми воспоминаниями о кочевом гарнизонном детстве и с развернутой сетью аптек.



Появление коварного подполковника в воинской части становится неприятным сюрпризом для его сослуживцев. Виктор Романыч тщательно скрывает, кто стоит за его карьерными успехами, но конфиденциальная информация скор�о становится достоянием общественности. Из хорошего солдата Медведев трансформировался в заботливого мужа и успешного предпринимателя. Он занялся фармацевтическим бизнесом. За его успехами ревностно наблюдают Колобковы. Желание Виктора и Виктории пойти в маркетинговое (и не только) наступление против конкурента растет с каждой открытой Медведевым аптекой...



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