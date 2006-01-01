Солдаты (сериал, 2006) сезон 6 серия 13 смотреть онлайн бесплатно
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Сезон 6 Серия 5Бесплатно
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Сезон 6 Серия 6Бесплатно
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Сезон 6 Серия 7Бесплатно
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Сезон 6 Серия 8Бесплатно
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Сезон 6 Серия 9Бесплатно
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Сезон 6 Серия 10Бесплатно
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Сезон 6 Серия 11Бесплатно
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Сезон 6 Серия 12Бесплатно
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Солдаты
Сезон 6 Серия 13Бесплатно
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Солдаты
Сезон 6 Серия 14Бесплатно
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Солдаты
Сезон 6 Серия 15Бесплатно
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Солдаты
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Сюжет
Бородин закончил Академию Генерального Штаба и вернулся в родную часть в звании генерала-майора и при должности командира дивизии. Виктор Колобков женился. Новой избранницей Виктора стала Виктория, девушка с живыми воспоминаниями о кочевом гарнизонном детстве и с развернутой сетью аптек.
Появление коварного подполковника в воинской части становится неприятным сюрпризом для его сослуживцев. Виктор Романыч тщательно скрывает, кто стоит за его карьерными успехами, но конфиденциальная информация скор�о становится достоянием общественности. Из хорошего солдата Медведев трансформировался в заботливого мужа и успешного предпринимателя. Он занялся фармацевтическим бизнесом. За его успехами ревностно наблюдают Колобковы. Желание Виктора и Виктории пойти в маркетинговое (и не только) наступление против конкурента растет с каждой открытой Медведевым аптекой...
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Информация
Рейти�нг
- САРежиссёр
Сергей
Арланов
- Актёр
Иван
Моховиков
- АЛАктёр
Александр
Лымарев
- Актёр
Алексей
Маклаков
- АОАктёр
Алексей
Ошурков
- ОФАктриса
Ольга
Фадеева
- Актёр
Борис
Щербаков
- Актёр
Роман
Мадянов
- Актёр
Павел
Кассинский
- Актёр
Максим
Коновалов
- ЮСАктёр
Юрий
Сафаров
- Сценарист
Леонид
Купридо
- АТСценарист
Александр
Тыкун
- СОСценарист
Сергей
Олехник
- АБСценарист
Александр
Булынко
- ЕИПродюсер
Елена
Ильина
- ДЛПродюсер
Дмитрий
Лесневский
- Продюсер
Олег
Осипов
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рыжков
- ФКОператор
Фёдор
Краснопёров
- Композитор
Юта
- ЕФКомпозитор
Евгений
Феклистов