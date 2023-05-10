Солдаты (сериал, 2004) сезон 2 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

Главная напасть - «настоящий полковник». Это хрестоматийный командир. Такие военачальники не переходят через Альпы, зато гарантированно становятся героями анекдотов. С новобранцами случаются обычные истории, присущие военной жизни: от «дедов» до самоволок. Иногда в расположение российских войск врываются неуставные романтические отношения. Медсестра, майор и рядовой - такому любовному треугольнику позавидовал бы и Шекспир.

