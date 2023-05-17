Солдаты (сериал, 2009) сезон 16 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

Главным грустным событием сериала «Солдаты. Дембель неизбежен» станет, конечно, дембель, обычно предшествующий появлению новобранцев. Придётся попрощаться со старыми полюбившимися персонажами. Но на смену им придут новые, не менее интересные герои.

