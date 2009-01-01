Солдаты (сериал, 2009) сезон 16 серия 51 смотреть онлайн бесплатно

WinkСериалыСолдаты16-й сезон51-я серия
Солдаты (сериал, 2009) сезон 16 серия 51
2009, Солдаты. Сезон 16. Серия 51
Военный, Комедия
16+
О сериале
Главным грустным событием сериала «Солдаты. Дембель неизбежен» станет, конечно, дембель, обычно предшествующий появлению новобранцев. Придётся попрощаться со старыми полюбившимися персонажами. Но на смену им придут новые, не менее интересные герои.
Сериал Солдаты 16 сезон 51 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.6 IMDb
- САРежиссёр
Сергей
Арланов
- Актёр
Иван
Моховиков
- АЛАктёр
Александр
Лымарев
- Актёр
Алексей
Маклаков
- АОАктёр
Алексей
Ошурков
- ОФАктриса
Ольга
Фадеева
- Актёр
Борис
Щербаков
- Актёр
Роман
Мадянов
- Актёр
Павел
Кассинский
- Актёр
Максим
Коновалов
- ЮСАктёр
Юрий
Сафаров
- Сценарист
Леонид
Купридо
- АТСценарист
Александр
Тыкун
- СОСценарист
Сергей
Олехник
- АБСценарист
Александр
Булынко
- ЕИПродюсер
Елена
Ильина
- ДЛПродюсер
Дмитрий
Лесневский
- Продюсер
Олег
Осипов
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рыжков
- ФКОператор
Фёдор
Краснопёров
- Композитор
Юта
- ЕФКомпозитор
Евгений
Феклистов