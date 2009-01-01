Солдаты (сериал, 2009) сезон 16 серия 52 смотреть онлайн бесплатно

Солдаты. Сезон 16. Серия 52
Военный, Комедия16+

О сериале

Главным грустным событием сериала «Солдаты. Дембель неизбежен» станет, конечно, дембель, обычно предшествующий появлению новобранцев. Придётся попрощаться со старыми полюбившимися персонажами. Но на смену им придут новые, не менее интересные герои.

Страна
Россия
Жанр
Военный, Комедия
Качество
SD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.6 IMDb

