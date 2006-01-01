Солдаты (сериал, 2006) сезон 9 серия 17 смотреть онлайн бесплатно

Герои сериала «Солдаты 9» действуют сразу на трех фронтах. На первом - личном фронте - усердствуют капитан Дубин, рядовой Носов и чепочница Зотова. Все они пытаются добиться взаимности от людей, которые занимают особенное место в их сердцах. Герои идут в атаку и оголяют тылы. Тогда мы узнаем, что капитан Дубин способен не только оправдывать свою фамилию, но и говорить высоким штилем о самом прекрасном из чувств, рядовой Носов в состоянии поразить симпатичную библиотекаршу роскошнейшим букетом и убедительным знанием мировой классики, а чепочница Зотова готова научиться играть на бильярде, в надежде составить партию молодому бизнесмену. На втором фронте - без перемен: солдаты и офицеры несут свою службу. С честью, с юморком или кто как может. По плохой армейской традиции в их жизненные распорядки вдруг откуда-то сверху сваливаются очередные учения. В них «красным» (нашим) предстоит одержать верх над «синими» (не нашими). Но не одними учениями загружены будни девятых «Солдат», у них - новые радости и испытания. На третьем фронте пленных не берут, а боевые действия все чаще принимают размах широкомасштабной операции. У соперников - наполеоновские планы и давнишние счеты друг к другу. Кандидат в депутаты Виктор Романович Колобков идет в большую политику, а обитателям воинской части приходится следовать за ним. Хорошая новость: в часть приходят новобранцы.



