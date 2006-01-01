Солдаты (сериал, 2006) сезон 9 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+44 мин
Солдаты
Сезон 9 Серия 1Бесплатно
- 16+44 мин
Солдаты
Сезон 9 Серия 2Бесплатно
- 16+44 мин
Солдаты
Сезон 9 Серия 3Бесплатно
- 16+44 мин
Солдаты
Сезон 9 Серия 4Бесплатно
- 16+44 мин
Солдаты
Сезон 9 Серия 5Бесплатно
- 16+44 мин
Солдаты
Сезон 9 Серия 6Бесплатно
- 16+44 мин
Солдаты
Сезон 9 Серия 7Бесплатно
- 16+44 мин
Солдаты
Сезон 9 Серия 8Бесплатно
- 16+44 мин
Солдаты
Сезон 9 Серия 9Бесплатно
- 16+44 мин
Солдаты
Сезон 9 Серия 10Бесплатно
- 16+44 мин
Солдаты
Сезон 9 Серия 11Бесплатно
- 16+44 мин
Солдаты
Сезон 9 Серия 12Бесплатно
- 16+44 мин
Солдаты
Сезон 9 Серия 13Бесплатно
- 16+44 мин
Солдаты
Сезон 9 Серия 14Бесплатно
- 16+44 мин
Солдаты
Сезон 9 Серия 15Бесплатно
- 16+44 мин
Солдаты
Сезон 9 Серия 16Бесплатно
- 16+44 мин
Солдаты
Сезон 9 Серия 17Бесплатно
- 16+44 мин
Солдаты
Сезон 9 Серия 18Бесплатно
- 16+44 мин
Солдаты
Сезон 9 Серия 19Бесплатно
- 16+44 мин
Солдаты
Сезон 9 Серия 20Бесплатно
О сериале
Герои сериала «Солдаты 9» действуют сразу на трех фронтах. На первом - личном фронте - усердствуют капитан Дубин, рядовой Носов и чепочница Зотова. Все они пытаются добиться взаимности от людей, которые занимают особенное место в их сердцах. Герои идут в атаку и оголяют тылы. Тогда мы узнаем, что капитан Дубин способен не только оправдывать свою фамилию, но и говорить высоким штилем о самом прекрасном из чувств, рядовой Носов в состоянии поразить симпатичную библиотекаршу роскошнейшим букетом и убедительным знанием мировой классики, а чепочница Зотова готова научиться играть на бильярде, в надежде составить партию молодому бизнесмену. На втором фронте - без перемен: солдаты и офицеры несут свою службу. С честью, с юморком или кто как может. По плохой армейской традиции в их жизненные распорядки вдруг откуда-то сверху сваливаются очередные учения. В них «красным» (нашим) предстоит одержать верх над «синими» (не нашими). Но не одними учениями загружены будни девятых «Солдат», у них - новые радости и испытания. На третьем фронте пленных не берут, а боевые действия все чаще принимают размах широкомасштабной операции. У соперников - наполеоновские планы и давнишние счеты друг к другу. Кандидат в депутаты Виктор Романович Колобков идет в большую политику, а обитателям воинской части приходится следовать за ним. Хорошая новость: в часть приходят новобранцы.
Сериал Солдаты 9 сезон 2 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- САРежиссёр
Сергей
Арланов
- Актёр
Иван
Моховиков
- АЛАктёр
Александр
Лымарев
- Актёр
Алексей
Маклаков
- АОАктёр
Алексей
Ошурков
- ОФАктриса
Ольга
Фадеева
- Актёр
Борис
Щербаков
- Актёр
Роман
Мадянов
- Актёр
Павел
Кассинский
- Актёр
Максим
Коновалов
- ЮСАктёр
Юрий
Сафаров
- Сценарист
Леонид
Купридо
- АТСценарист
Александр
Тыкун
- СОСценарист
Сергей
Олехник
- АБСценарист
Александр
Булынко
- ЕИПродюсер
Елена
Ильина
- ДЛПродюсер
Дмитрий
Лесневский
- Продюсер
Олег
Осипов
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рыжков
- ФКОператор
Фёдор
Краснопёров
- Композитор
Юта
- ЕФКомпозитор
Евгений
Феклистов