Солдаты. Сезон 10. Серия 3
Wink
Сериалы
Солдаты
10-й сезон
3-я серия

Солдаты (сериал, 2006) сезон 10 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

9.52006, Солдаты. Сезон 10. Серия 3
Военный, Комедия16+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезон8-й сезон9-й сезон10-й сезон11-й сезон12-й сезон13-й сезон14-й сезон15-й сезон16-й сезон17-й сезон

О сериале

Несмотря на сложные сюжетные перипетии, большинство героев, задействованных в самом первом сезоне сериала, дожили до юбилея. Но самое удивительное, что в противостоянии Колобкова и Медведева через 10 сезонов сценаристы смогли пронести главную интригу, которая в юбилейном сезоне приобретает особенную актуальность. Воинская часть готовится к проведению выборов. Главные конкуренты Колобков и Медведев работают с политтехнологами, которые особенно усердствуют. Человек Колобкова – Пугачев. Он похож на Колобкова – циничен, изобретателен и беспощаден.

Сериал Солдаты 10 сезон 3 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Военный, Комедия
Качество
SD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Солдаты»