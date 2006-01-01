WinkСериалыСолдаты10-й сезон3-я серия
Солдаты (сериал, 2006) сезон 10 серия 3 смотреть онлайн бесплатно
9.52006, Солдаты. Сезон 10. Серия 3
Военный, Комедия16+
О сериале
Несмотря на сложные сюжетные перипетии, большинство героев, задействованных в самом первом сезоне сериала, дожили до юбилея. Но самое удивительное, что в противостоянии Колобкова и Медведева через 10 сезонов сценаристы смогли пронести главную интригу, которая в юбилейном сезоне приобретает особенную актуальность. Воинская часть готовится к проведению выборов. Главные конкуренты Колобков и Медведев работают с политтехнологами, которые особенно усердствуют. Человек Колобкова – Пугачев. Он похож на Колобкова – циничен, изобретателен и беспощаден.
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.6 IMDb
- САРежиссёр
Сергей
Арланов
- Актёр
Иван
Моховиков
- АЛАктёр
Александр
Лымарев
- Актёр
Алексей
Маклаков
- АОАктёр
Алексей
Ошурков
- ОФАктриса
Ольга
Фадеева
- Актёр
Борис
Щербаков
- Актёр
Роман
Мадянов
- Актёр
Павел
Кассинский
- Актёр
Максим
Коновалов
- ЮСАктёр
Юрий
Сафаров
- Сценарист
Леонид
Купридо
- АТСценарист
Александр
Тыкун
- СОСценарист
Сергей
Олехник
- АБСценарист
Александр
Булынко
- ЕИПродюсер
Елена
Ильина
- ДЛПродюсер
Дмитрий
Лесневский
- Продюсер
Олег
Осипов
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рыжков
- ФКОператор
Фёдор
Краснопёров
- Композитор
Юта
- ЕФКомпозитор
Евгений
Феклистов