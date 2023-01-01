Биография

Фатима Горбенко – актриса театра и кино, прославившаяся благодаря участию в телесериалах. Она не сразу стала востребованной, долгое время работала только в эпизодических ролях, но сейчас режиссеры все чаще предлагают актрисе яркие экранные образы. Будущая артистка родилась в Одессе вместе с братом-близнецом, у которого позже диагностировали заболевание сердца. Чтобы восстановить здоровье мальчика, семье пришлось переехать в США, где проводился курс лечения. Среднее образование Фатима получала в американской школе. В детстве она занималась в танцевальной студии, любила кататься на лыжах и хотела стать актрисой. После возвращения в Украину в 2010 г. девушка поступила в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения. Первые роли Фатима Горбенко сыграла во время учебы, она участвовала в постановках «Украденное счастье», «Невидимые миру слезы» и «Праздник». Сниматься в кино она также начала еще в юности. С 2007 г. она периодически участвовала в разноплановых картинах, исполняя эпизодические роли. Среди первых фильмов Фатимы Горбенко можно отметить «Право на надежду», «Маршрут милосердия». Известность актриса приобрела в 2011 г., снявшись в ленте «Дело было на Кубани». С этого момента ее фильмография стала пополняться масштабными проектами, главным из которых стал сериал «Гетьман», где артистке доверили сыграть главную роль. Ведущих персонажей ей удалось воплотить в фильмах «Все еще будет», «Подари мне жизнь», «Противостояние».