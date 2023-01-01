Незабудки (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно
9.22013, Незабудки. Сезон 1 2 серии
Мелодрамы, Мини-сериалы12+
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Сюжет
Алена, юная, наивная девушка из маленького городка, недавно окончила школу и готовится к экзаменам в московскую консерваторию. Однако все планы рушит первая и, к несчастью, безответная любовь: Алена теряет голову от офицера Артема. Ему же совсем не до чувств едва знакомой девушки – у него своя жизнь и своя любовная драма.. Вероятно, героиня уехала бы в Москву и начала всe заново, если бы Артема, капитана с безупречной репутацией, по ложному доносу не отправили в тюрьму. Узнав об этом, романтичная Алена отправляется в ссылку за любимым, которому она вовсе не нужна…
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыМелодрамы, Мини-сериалы
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
- ЮПРежиссёр
Юрий
Павлов
- ЕШАктриса
Елена
Шилова
- Актёр
Антон
Пампушный
- АКАктёр
Артем
Крестников
- НСАктриса
Наталия
Солдатова
- Актёр
Александр
Арсентьев
- ЕТАктриса
Екатерина
Травова
- ИБАктриса
Ирина
Бразговка
- НБАктриса
Наталья
Батрак
- ЕПАктриса
Екатерина
Порубель
- Актриса
Дарья
Иванова
- ЕССценарист
Елена
Строгалева
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ДЗПродюсер
Дмитрий
Зайцев
- АГХудожник
Александр
Глухов
- АГОператор
Александр
Горулев