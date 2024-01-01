Наступит лето (Фильм 2024) смотреть онлайн

Детдомовец попадает в компанию мажора, который способен полностью изменить его жизнь. Взамен нужно только пожертвовать совестью. Незабываемая роль Марка Эйдельштейна из «Аноры» ждет вас в стильной криминальной дра�ме «Наступит лето». Фильм, смотреть который можно на нашем видеосервисе, получил специальный приз жюри за актерский ансамбль на кинофестивале «Окно в Европу».



Холодной зимой в неприветливую Москву приезжает Никита —парень из детдома, убежавший из родного города, пытаясь спрятаться от прошлого. Столица встречает Никиту новыми знакомствами и необычной компанией, которая крутится вокруг мажора по имени Дэн. Он любит унижать своих друзей, а расположение людей покупает за деньги. Тусовки в кругу молодежи, прожигающей жизнь, становятся для Никиты новой рутиной. Но все меняется, когда одна из таких вечеринок заканчивается страшным событием.



Как общая тайна повлияет на компанию друзей? Сможет ли Никита выдержать выпавшее ему испытание? Расскажет амбициозный дебют Кирилла Султанова — фильм «Наступит лето» (2024) смотреть онлайн можно на Wink.





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