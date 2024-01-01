Наступит лето (Фильм 2024) смотреть онлайн
О фильме
Детдомовец попадает в компанию мажора, который способен полностью изменить его жизнь. Взамен нужно только пожертвовать совестью. Незабываемая роль Марка Эйдельштейна из «Аноры» ждет вас в стильной криминальной дра�ме «Наступит лето». Фильм, смотреть который можно на нашем видеосервисе, получил специальный приз жюри за актерский ансамбль на кинофестивале «Окно в Европу».
Холодной зимой в неприветливую Москву приезжает Никита —парень из детдома, убежавший из родного города, пытаясь спрятаться от прошлого. Столица встречает Никиту новыми знакомствами и необычной компанией, которая крутится вокруг мажора по имени Дэн. Он любит унижать своих друзей, а расположение людей покупает за деньги. Тусовки в кругу молодежи, прожигающей жизнь, становятся для Никиты новой рутиной. Но все меняется, когда одна из таких вечеринок заканчивается страшным событием.
Как общая тайна повлияет на компанию друзей? Сможет ли Никита выдержать выпавшее ему испытание? Расскажет амбициозный дебют Кирилла Султанова — фильм «Наступит лето» (2024) смотреть онлайн можно на Wink.
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Рейтинг
- КСРежиссёр
Кирилл
Султанов
- МВАктёр
Микита
Воронов
- Актёр
Марк
Эйдельштейн
- ТСАктриса
Тина
Стойилкович
- Актёр
Кирилл
Кяро
- АКАктёр
Арсений
Каверзин
- ДХАктёр
Денис
Хохрин
- КГАктриса
Ксения
Гусева
- ДМАктриса
Дарья
Могильникова
- СКАктёр
Сергей
Каверин
- НБАктриса
Наталья
Батрак
- ДМАктриса
Диана
Машьянова
- НЩАктриса
Наталья
Щукина
- КССценарист
Кирилл
Султанов
- ЕГПродюсер
Екатерина
Голубева-Польди
- ПШПродюсер
Полина
Шлихт
- СБПродюсер
Светлана
Березова
- ЕЛПродюсер
Елена
Лазарева
- АЖПродюсер
Андрей
Жарский
- ОРПродюсер
Ольга
Рожкова
- ПКПродюсер
Павел
Кузнецов
- КДХудожница
Карина
Дзабиева
- ЯАХудожница
Яна
Афанасьева
- ЕЗХудожница
Елена
Зверева
- АЧМонтажёр
Александр
Чекунов
- ДЗОператор
Дмитрий
Зорин
- ЕВКомпо�зитор
Екатерина
Владимирская