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Мезальянс
1-й сезон

Мезальянс (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

8.22013, Мезальянс. Сезон 1 2 серии
Мелодрамы, Драмы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Костик – москвич и «тепличный» мальчик. Его тетя Алла Даниловна, доктор наук и великая эстетка, озабочена поиском достойной партии для ветреного племянника. Подруга Костика Майя тетю категорически не устраивает – по ее мнению, девушка слишком проста.

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5.2 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Мезальянс»