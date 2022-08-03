Мезальянс (сериал, 2013) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Мезальянс. Серия 1
Мезальянс
1-й сезон
1-я серия

8.42013, Мезальянс. Серия 1
Мелодрама, Драма12+

Костик – москвич и «тепличный» мальчик. Его тетя Алла Даниловна, доктор наук и великая эстетка, озабочена поиском достойной партии для ветреного племянника. Подруга Костика Майя тетю категорически не устраивает – по ее мнению, девушка слишком проста.

Страна
Россия
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

5.2 КиноПоиск

