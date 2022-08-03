Мезальянс. Серия 2
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Мезальянс (сериал, 2013) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

8.52013, Мезальянс. Серия 2
Мелодрама, Драма18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Костик – москвич и «тепличный» мальчик. Его тетя Алла Даниловна, доктор наук и великая эстетка, озабочена поиском достойной партии для ветреного племянника. Подруга Костика Майя тетю категорически не устраивает – по ее мнению, девушка слишком проста.

Страна
Россия
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

5.2 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Мезальянс»