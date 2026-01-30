Сестры по любви. Сезон 1. Серия 1
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Сериалы
Сестры по любви
1-й сезон
1-я серия
9.02025, Сестры по любви. Сезон 1. Серия 1
Мелодрама16+
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Сестры по любви (сериал, 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Жизнь сестёр Светланы и Дианы Быстровых резко меняется после смерти матери. Оказавшись перед лицом финансовых трудностей, долгов и угрозы потерять отчий дом, девушки вынуждены вернуться в родной город, где их ждут не только воспоминания о прошлом, но и новые серьезные испытания. Старшая Светлана — ответственная и целеустремленная, но замкнутая в себе, привыкшая все решать самостоятельно. Младшая Диана — эмоциональная и импульсивная, но ранимая, чувствующая себя брошенной и непонятой.

В их жизни появляются двое мужчин: кардиолог Алексей, лечивший их мать, и бизнесмен Олег. Алексей становится для Светланы опорой и голосом разума, помогая ей разобраться в семейных тайнах, а обаятельный и загадочный Олег втягивает обеих сестёр в сложную игру, не подозревая, что сам является частью их семьи.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
47 мин / 00:47

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