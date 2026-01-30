Сестры по любви (сериал, 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
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О сериале
Жизнь сестёр Светланы и Дианы Быстровых резко меняется после смерти матери. Оказавшись перед лицом финансовых трудностей, долгов и угрозы потерять отчий дом, девушки вынуждены вернуться в родной город, где их ждут не только воспоминания о прошлом, но и новые серьезные испытания. Старшая Светлана — ответственная и целеустремленная, но замкнутая в себе, привыкшая все решать самостоятельно. Младшая Диана — эмоциональная и импульсивная, но ранимая, чувствующая себя брошенной и непонятой.
В их жизни появляются двое мужчин: кардиолог Алексей, лечивший их мать, и бизнесмен Олег. Алексей становится для Светланы опорой и голосом разума, помогая ей разобраться в семейных тайнах, а обаятельный и загадочный Олег втягивает обеих сестёр в сложную игру, не подозревая, что сам является частью их семьи.
Рейтинг
- МТРежиссёр
Михаил
Тимофеев
- АЛАктриса
Анна
Леванова
- ВААктёр
Владимир
Андриянов
- АЖАктёр
Андрей
Жилин
- ГТАктёр
Георгий
Тополага
- АОАктриса
Алена
Олькина
- ИГАктёр
Иван
Гришанов
- РГСценарист
Ренат
Гильфанов
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- ПКПродюсер
Павел
Корчагин
- ЕШПродюсер
Екатерина
Швейко
- ИБОператор
Игорь
Бучнев
- ААКомпозитор
Алексей
Артишевский