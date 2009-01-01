Коко Шанель и Игорь Стравинский (фильм, 2009) смотреть онлайн
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Сюжет
Их жизненные пути пересеклись в решающий момент, придав неожиданное направление культурной истории ХХ века. Их открытия и поныне не утратили своего значения. Стравинский создал новый подход к музыке, Шанель провела революцию в женской моде. Летом 1920 года Стравинский, оставшийся, как и многие беженцы из Советской России, без денег и без пристанища, принял приглашение Шанель погостить на еe вилле под Парижем. Он приехал туда не один, с ним четверо детей и жена Катерина. Стравинскому и Шанель тогда еще только предстоит достигнуть высот славы, но в этот поворотный момент между ними вспыхивает тайная страсть, недозволенная, трагическая, но вместе с тем побуждающая обоих к тем творческим свершениям, которые и сделают их великими. Любовь их будет не долгой, но память о ней оба сохранят до конца жизни.
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Информация
СтранаЯпония, Франция, Швейцария
ЖанрыИсторические, Драмы
Рейтинг
- ЯКРежиссёр
Ян
Кунен
- АМАктриса
Анна
Муглалис
- Актёр
Мадс
Миккельсен
- Актриса
Елена
Морозова
- НЛАктриса
Наташа
Линдинжер
- ГМАктёр
Григорий
Мануков
- РБАктёр
Радивойе
Буквич
- НВАктёр
Николя
Вод
- Актёр
Анатоль
Таубман
- ЭДАктёр
Эрик
Демарец
- КГАктриса
Клара
Гуэльблум
- КГСценарист
Крис
Гринхалш
- ЯКСценарист
Ян
Кунен
- КОПродюсер
Клоди
Оссар
- ФДПродюсер
Филипп
Делест
- ШХудожница
Шаттун
- ГЯКомпозитор
Габриэль
Яред