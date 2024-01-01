Плевако (сериал, 2024) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

«Плевако» (1 сезон) — сериал, основанный на жизни реальной исторической личности, знаменитого московского адвоката и действительного статского советника Федора Плевако. Главную роль исполняет Сергей Безруков.



Герой сериала — Николай Плевако, успешный адвокат, настоящая легенда. Он блистает в суде, выигрывая дела за пять минут, однако из-за гордыни и беспечности переходит дорогу тем, с кем не стоит связываться. В 1880 году в жизни Плевако наступает черная полоса: его адвокатскую контору обыскивают, в прессе появляются компрометирующие статьи, а его вспыхнувший роман с замужней женщиной грозит обернуться катастрофой для обоих. Плевако, привыкший представлять интересы других, теперь вынужден защищать самого себя. Ему предстоит бороться с коварными врагами за свою карьеру, репутацию и любовь. Сможет ли адвокат продолжать свою практику и помогать людям после таких испытаний?



Захватывающий сюжет, полный неожиданных поворотов и трудных моральных дилемм, ждет вас в сериале «Плевако». Смотреть онлайн приглашаем на Wink.



Сериал Плевако 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.