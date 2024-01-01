Плевако. Сезон 1. Серия 6
Wink
Сериалы
Плевако
1-й сезон
6-я серия
9.22024, Плевако. Сезон 1. Серия 6
Детектив, Драма18+

Контент станет доступным 21.07.2025

Плевако (сериал, 2024) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Москва, вторая половина XIX века. Блестящий адвокат Плевако на самом пике славы. Только ему под силу выиграть в суде за пять минут, одержать победу на спор или же обернуть в свою пользу заведомо безнадёжное дело. Плевако тщеславен, смел и считает себя неуязвимым, беспечно обрастая могущественными врагами. Но продолжая блистать в суде, он все больше запутывается в собственной жизни. Когда его мир начнет рушиться, защищать ему придется уже самого себя.

Сериал Плевако 1 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Драма, Детектив
Качество
Full HD

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Плевако»