Актёры и съёмочная группа сериала «Плевако»
Режиссёры
Актёры
АктёрНиколай Плевако
Сергей Безруков
АктрисаМария Демидова
Ольга Лерман
АктёрВасилий Демидов
Николай Шрайбер
АктрисаЮлия Плевако
Мария Смольникова
АктрисаСаша Плевако
Зоя Бербер
АктёрШубнинский
Олег Савцов
АктёрСавва Мамонтов
Виталий Коваленко
АктёрПобедоносцев
Игорь Гордин
АктрисаПрасковья Качка
Ксения Трейстер
АктрисаВарвара Игнатьевна Дубровина
Ольга Лапшина
АктрисаМедынцева
Анна Уколова
Актрисаигуменья Митрофания
Елена Морозова
АктёрКорсаков
Даниил Воробьев
АктёрСолодовников
Сергей Барковский
Актёр
Александр Обласов
Актёр
Павел Ворожцов
Актёр
Евгений Шварц
Актёр
Михаил Коновалов
Актёр
Сергей Шкода
Актриса
Алиса Клагиш
Актёр
Даниил Быстрозоров
Актёр
Александр Судницин
Актёр
Вадим Пироженко
Актёр
Сергей Вагин
Актёр
Александр Мазаев
Актриса
Яна Ульянова
Актриса
Алиса Прохорова
Актриса
Жанна Базаева
Актриса
Анна Базаева
Актёр