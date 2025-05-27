Плевако (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Москва, вторая половина XIX века. Блестящий адвокат Плевако на самом пике славы. Только ему под силу выиграть в суде за пять минут, одержать победу на спор или же обернуть в свою пользу заведомо безнадёжное дело. Плевако тщеславен, смел и считает себя неуязвимым, беспечно обрастая могущественными врагами. Но продолжая блистать в суде, он все больше запутывается в собственной жизни. Когда его мир начнет рушиться, защищать ему придется уже самого себя.

