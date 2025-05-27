Плевако (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+61 мин
Плевако
Сезон 1 Серия 1
О сериале
Москва, вторая половина XIX века. Блестящий адвокат Плевако на самом пике славы. Только ему под силу выиграть в суде за пять минут, одержать победу на спор или же обернуть в свою пользу заведомо безнадёжное дело. Плевако тщеславен, смел и считает себя неуязвимым, беспечно обрастая могущественными врагами. Но продолжая блистать в суде, он все больше запутывается в собственной жизни. Когда его мир начнет рушиться, защищать ему придется уже самого себя.
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
6.3 IMDb
- Режиссёр
Анна
Матисон
- Актёр
Сергей
Безруков
- ОЛАктриса
Ольга
Лерман
- Актёр
Николай
Шрайбер
- Актриса
Мария
Смольникова
- Актриса
Зоя
Бербер
- ОСАктёр
Олег
Савцов
- Актёр
Виталий
Коваленко
- Актёр
Игорь
Гордин
- Актриса
Ксения
Трейстер
- Актриса
Ольга
Лапшина
- Актриса
Анна
Уколова
- Актриса
Елена
Морозова
- Актёр
Даниил
Воробьев
- Актёр
Сергей
Барковский
- Актёр
Александр
Обласов
- Актёр
Павел
Ворожцов
- ЕШАктёр
Евгений
Шварц
- Актёр
Михаил
Коновалов
- СШАктёр
Сергей
Шкода
- Актриса
Алиса
Клагиш
- ДБАктёр
Даниил
Быстрозоров
- АСАктёр
Александр
Судницин
- Актёр
Вадим
Пироженко
- СВАктёр
Сергей
Вагин
- АМАктёр
Александр
Мазаев
- ЯУАктриса
Яна
Ульянова
- АПАктриса
Алиса
Прохорова
- ЖБАктриса
Жанна
Базаева
- АБАктриса
Анна
Базаева
- ТПАктёр
Тимофей
Попович
- Актёр
Игорь
Алексеев
- Сценарист
Анна
Матисон
- СМСценарист
Савва
Минаев
- Продюсер
Алексей
Учитель
- Продюсер
Тимур
Вайнштейн
- ААПродюсер
Анастасия
Акопян
- МКПродюсер
Макар
Кожухов
- Продюсер
Давид
Кочаров
- МКПродюсер
Марина
Катая
- Продюсер
Сергей
Безруков
- ЯДПродюсер
Яков
Дубровский
- ЗБПродюсер
Зула
Бадмаева
- ОМПродюсер
Ольга
Митина
- ТШХудожник
Тимур
Шагиахмедов
- ПГХудожница
Полина
Гаврилова
- Художник
Владимир
Никифоров
- ОМХудожница
Ольга
Михайлова
- НВХудожница
Надежда
Васильева
- АКМонтажёр
Александр
Кошелев
- МСМонтажёр
Мария
Сидельникова
- ГМОператор
Генрих
Медер
- ПБОператор
Павел
Беклемишев
- ТЭКомпозитор
Тимур
Эзугбая