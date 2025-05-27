Плевако (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Серия 1
Плевако
1-й сезон
Серия 1
2024, Серия 1
Детектив, Драма18+
Плевако (сериал, 2024) сезон 1 серия 1

Москва, вторая половина XIX века. Блестящий адвокат Плевако на самом пике славы. Только ему под силу выиграть в суде за пять минут, одержать победу на спор или же обернуть в свою пользу заведомо безнадёжное дело. Плевако тщеславен, смел и считает себя неуязвимым, беспечно обрастая могущественными врагами. Но продолжая блистать в суде, он все больше запутывается в собственной жизни. Когда его мир начнет рушиться, защищать ему придется уже самого себя.

Страна
Россия
Жанр
Драма, Детектив
Качество
Full HD
Время
60 мин / 01:00

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
6.3 IMDb

