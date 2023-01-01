Балет смотреть онлайн
Сезоны и серии
Сюжет
«Балет», сериал 2023 года, — отечественный драматический проект о таинственных интригах, разворачивающихся за кулисами ведущего балетного театра страны. В главных ролях Алла Сигалова, Фе�дор Бондарчук, Ирина Апексимова и Игорь Гордин.
Рута Майерс уже почти сорок лет проживает в Америке, где становится всемирно известным хореографом. Ее постановки поражают воображение, но со временем она начинает чувствовать, что теряет вдохновение. В этот момент ей поступает предложение приехать в Россию и поставить свой собственный спектакль. Рута возвращается в родную страну, не подозревая, что здесь ее ожидают большие испытания: давно забытая любовь, интриги и страсти жестокой театральной жизни. Женщина окунается в мир балетного закулисья, где все имеет свою цену, а истинному искусству не всегда уделяется должное внимание.
Одна из выдающихся работ режиссера Евгения Сангаджиева и таких известных сценаристов, как Лев Мурзенко, Серафим Ореханов и Анастасия Корецкая, покоряет сердца зрителей сильным драматическим сюжетом и невероятной красотой танца и безупречной хореографии. Продюсерами сериала выступили Сергей Бондарчук, Алексей Киселев, Александр Косарим и Антон Володькин. Смотреть сериал «Балет» онлайн в хорошем качестве можно на видеосервисе Wink уже сейчас!
Все сезоны сериала Балет смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Евгений
Сангаджиев
- АСАктриса
Алла
Сигалова
- Актриса
Маруся
Фомина
- Актёр
Игорь
Гордин
- Актёр
Фёдор
Бондарчук
- ПРАктёр
Петр
Райков
- Актриса
Ирина
Апексимова
- ЛЯАктриса
Лиза
Янковская
- МХАктриса
Мария
Хорева
- АБАктёр
Артур
Бесчастный
- Актриса
Полина
Агуреева
- ЛМСценарист
Лев
Мурзенко
- СОСценарист
Серафим
Ореханов
- Сценарист
Анастасия
Корецкая
- Сценарист
Евгений
Сангаджиев
- Продюсер
Сергей
Бондарчук
- Продюсер
Алексей
Киселев
- Продюсер
Анастасия
Корецкая
- Продюсер
Александр
Косарим
- АБХудожник
Андрей
Белан
- НТХудожница
Наталия
Туровникова
- ЮЧХудожница
Юлия
Чиканакова
- АКМонтажёр
Анна
Крутий
- АКМонтажёр
Алексей
Кумакшин
- МСМонтажёр
Мария
Сергеенкова
- ИКОператор
Игорь
Киселёв
- ОККомпозитор
Олег
Карпачев