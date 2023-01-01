Балет смотреть онлайн

Сюжет

«Балет», сериал 2023 года, — отечественный драматический проект о таинственных интригах, разворачивающихся за кулисами ведущего балетного театра страны. В главных ролях Алла Сигалова, Фе�дор Бондарчук, Ирина Апексимова и Игорь Гордин.



Рута Майерс уже почти сорок лет проживает в Америке, где становится всемирно известным хореографом. Ее постановки поражают воображение, но со временем она начинает чувствовать, что теряет вдохновение. В этот момент ей поступает предложение приехать в Россию и поставить свой собственный спектакль. Рута возвращается в родную страну, не подозревая, что здесь ее ожидают большие испытания: давно забытая любовь, интриги и страсти жестокой театральной жизни. Женщина окунается в мир балетного закулисья, где все имеет свою цену, а истинному искусству не всегда уделяется должное внимание.



Одна из выдающихся работ режиссера Евгения Сангаджиева и таких известных сценаристов, как Лев Мурзенко, Серафим Ореханов и Анастасия Корецкая, покоряет сердца зрителей сильным драматическим сюжетом и невероятной красотой танца и безупречной хореографии. Продюсерами сериала выступили Сергей Бондарчук, Алексей Киселев, Александр Косарим и Антон Володькин. Смотреть сериал «Балет» онлайн в хорошем качестве можно на видеосервисе Wink уже сейчас!



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