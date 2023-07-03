Балет. Фильм о фильме сериал смотреть онлайн
Психологическая драма о балетном закулисье с хореографией Владимира Варнавы и Аллой Сигаловой в главной роли. Советская прима-балерина Рута Майерс почти 40 лет назад покинула страну и стала всемирно известным хореографом. Сейчас ей предстоит вернуться в Россию, чтобы поставить по приглашению нового директора главного музыкального театра современный спектакль. Руту ждет встреча с людьми из прошлого, которые стали влиятельными в балетном мире, но прекрасно помнят старые обиды. Майерс будет всеми силами стараться не поддаться интригам и сохранить цивилизованные отношения, но эту партию она танцует не одна. Окунуться в водоворот нешуточных страстей и высокого искусства будет особенно приятно, если смотреть сериал «Балет» (2023) онлайн в хорошем качестве на Wink.
- Режиссёр
Евгений
Сангаджиев
- АСАктриса
Алла
Сигалова
- Актриса
Маруся
Фомина
- Актёр
Игорь
Гордин
- Актёр
Фёдор
Бондарчук
- ПРАктёр
Петр
Райков
- Актриса
Ирина
Апексимова
- ЛЯАктриса
Лиза
Янковская
- МХАктриса
Мария
Хорева
- АБАктёр
Артур
Бесчастный
- Актриса
Полина
Агуреева
- ЛМСценарист
Лев
Мурзенко
- СОСценарист
Серафим
Ореханов
- Сценарист
Анастасия
Корецкая
- Сценарист
Евгений
Сангаджиев
- Продюсер
Сергей
Бондарчук
- Продюсер
Алексей
Киселев
- Продюсер
Анастасия
Корецкая
- Продюсер
Александр
Косарим
- Продюсер
Антон
Володькин
- АБХудожник
Андрей
Белан
- НТХудожница
Наталия
Туровникова
- ЮЧХудожница
Юлия
Чиканакова
- Монтажёр
Анна
Крутий
- АКМонтажёр
Алексей
Кумакшин
- МСМонтажёр
Мария
Сергеенкова
- ИКОператор
Игорь
Киселёв
- ОККомпозитор
Олег
Карпачев