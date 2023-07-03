Балет. Фильм о фильме сериал смотреть онлайн

Психологическая драма о балетном закулисье с хореографией Владимира Варнавы и Аллой Сигаловой в главной роли. Советская прима-балерина Рута Майерс почти 40 лет назад покинула страну и стала всемирно известным хореографом. Сейчас ей предстоит вернуться в Россию, чтобы поставить по приглашению нового директора главного музыкального театра современный спектакль. Руту ждет встреча с людьми из прошлого, которые стали влиятельными в балетном мире, но прекрасно помнят старые обиды. Майерс будет всеми силами стараться не поддаться интригам и сохранить цивилизованные отношения, но эту партию она танцует не одна. Окунуться в водоворот нешуточных страстей и высокого искусства будет особенно приятно, если смотреть сериал «Балет» (2023) онлайн в хорошем качестве на Wink.

