Балет. Фильм о фильме сериал смотреть онлайн

Балет
1-й сезон
9-я серия
8.92023, Балет. Фильм о фильме
Драма18+
Психологическая драма о балетном закулисье с хореографией Владимира Варнавы и Аллой Сигаловой в главной роли. Советская прима-балерина Рута Майерс почти 40 лет назад покинула страну и стала всемирно известным хореографом. Сейчас ей предстоит вернуться в Россию, чтобы поставить по приглашению нового директора главного музыкального театра современный спектакль. Руту ждет встреча с людьми из прошлого, которые стали влиятельными в балетном мире, но прекрасно помнят старые обиды. Майерс будет всеми силами стараться не поддаться интригам и сохранить цивилизованные отношения, но эту партию она танцует не одна. Окунуться в водоворот нешуточных страстей и высокого искусства будет особенно приятно, если смотреть сериал «Балет» (2023) онлайн в хорошем качестве на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.3 IMDb

