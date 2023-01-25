Балет. Сезон 1. Серия 8 сериал смотреть онлайн
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О сериале
После ухода Руты Майерс артисты возвращаются к привычным тренировкам у станка и сталкиваются с недовольством и провокациями коллег по цеху. Пользуясь новыми полномочиями, Лариса заменяет готовый спектакль Руты классическим балетом «Лебединое озеро»: Игорь Корнеев в бешенстве, а примы-балерины ликуют. Премьера обязательно состоится, но далеко не все зрители будут готовы увидеть то, что произойдет на сцене. Какую роль сыграет Андрей Пронин в судьбе современного спектакля?
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Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
Евгений
Сангаджиев
- АСАктриса
Алла
Сигалова
- Актриса
Маруся
Фомина
- Актёр
Игорь
Гордин
- Актёр
Фёдор
Бондарчук
- ПРАктёр
Петр
Райков
- Актриса
Ирина
Апексимова
- ЛЯАктриса
Лиза
Янковская
- МХАктриса
Мария
Хорева
- АБАктёр
Артур
Бесчастный
- Актриса
Полина
Агуреева
- ЛМСценарист
Лев
Мурзенко
- СОСценарист
Серафим
Ореханов
- Сценарист
Анастасия
Корецкая
- Сценарист
Евгений
Сангаджиев
- Продюсер
Сергей
Бондарчук
- Продюсер
Алексей
Киселев
- Продюсер
Анастасия
Корецкая
- Продюсер
Александр
Косарим
- Продюсер
Антон
Володькин
- АБХудожник
Андрей
Белан
- НТХудожница
Наталия
Туровникова
- ЮЧХудожница
Юлия
Чиканакова
- Монтажёр
Анна
Крутий
- АКМонтажёр
Алексей
Кумакшин
- МСМонтажёр
Мария
Сергеенкова
- ИКОператор
Игорь
Киселёв
- ОККомпозитор
Олег
Карпачев