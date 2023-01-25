Балет. Сезон 1. Серия 8
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Сериалы
Балет
1-й сезон
8-я серия
8.92023, Балет. Сезон 1. Серия 8
Драма18+

Балет. Сезон 1. Серия 8 сериал смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

После ухода Руты Майерс артисты возвращаются к привычным тренировкам у станка и сталкиваются с недовольством и провокациями коллег по цеху. Пользуясь новыми полномочиями, Лариса заменяет готовый спектакль Руты классическим балетом «Лебединое озеро»: Игорь Корнеев в бешенстве, а примы-балерины ликуют. Премьера обязательно состоится, но далеко не все зрители будут готовы увидеть то, что произойдет на сцене. Какую роль сыграет Андрей Пронин в судьбе современного спектакля?

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Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
59 мин / 00:59

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Балет»