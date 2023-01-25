После ухода Руты Майерс артисты возвращаются к привычным тренировкам у станка и сталкиваются с недовольством и провокациями коллег по цеху. Пользуясь новыми полномочиями, Лариса заменяет готовый спектакль Руты классическим балетом «Лебединое озеро»: Игорь Корнеев в бешенстве, а примы-балерины ликуют. Премьера обязательно состоится, но далеко не все зрители будут готовы увидеть то, что произойдет на сцене. Какую роль сыграет Андрей Пронин в судьбе современного спектакля?



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