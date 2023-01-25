Балет. Сезон 1. Серия 1 сериал смотреть онлайн

Уехав на очередные гастроли, юная советская прима-балерина Рута Адамкуте не может вернуться домой. В Америке она берет псевдоним Рута Майерс и со временем становится хореографом-постановщиком мирового уровня. Спустя 40 лет она получает от директора Игоря Корнеева предложение вернуться в Россию и поставить в альма-матер современный спектакль. Несмотря на творческий кризис, Рута Майерс соглашается, и теперь ей предстоит столкнуться не только с консервативной системой Академического театра, где ей не рады...



Удастся ли Майерс возобновить творческую деятельность в России и не потерять мировое имя? Узнаете, когда начнете смотреть сериал «Балет», — 1 серия 1 сезона онлайн и в хорошем качестве доступна на видеосервисе Wink!

