Балет. Сезон 1. Серия 1 сериал смотреть онлайн

Уехав на очередные гастроли, юная советская прима-балерина Рута Адамкуте не может вернуться домой. В Америке она берет псевдоним Рута Майерс и со временем становится хореографом-постановщиком мирового уровня. Спустя 40 лет она получает от директора Игоря Корнеева предложение вернуться в Россию и поставить в альма-матер современный спектакль. Несмотря на творческий кризис, Рута Майерс соглашается, и теперь ей предстоит столкнуться не только с консервативной системой Академического театра, где ей не рады...
Удастся ли Майерс возобновить творческую деятельность в России и не потерять мировое имя?
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
Евгений
Сангаджиев
- АСАктриса
Алла
Сигалова
- Актриса
Маруся
Фомина
- Актёр
Игорь
Гордин
- Актёр
Фёдор
Бондарчук
- ПРАктёр
Петр
Райков
- Актриса
Ирина
Апексимова
- ЛЯАктриса
Лиза
Янковская
- МХАктриса
Мария
Хорева
- АБАктёр
Артур
Бесчастный
- Актриса
Полина
Агуреева
- ЛМСценарист
Лев
Мурзенко
- СОСценарист
Серафим
Ореханов
- Сценарист
Анастасия
Корецкая
- Сценарист
Евгений
Сангаджиев
- Продюсер
Сергей
Бондарчук
- Продюсер
Алексей
Киселев
- Продюсер
Анастасия
Корецкая
- Продюсер
Александр
Косарим
- Продюсер
Антон
Володькин
- АБХудожник
Андрей
Белан
- НТХудожница
Наталия
Туровникова
- ЮЧХудожница
Юлия
Чиканакова
- Монтажёр
Анна
Крутий
- АКМонтажёр
Алексей
Кумакшин
- МСМонтажёр
Мария
Сергеенкова
- ИКОператор
Игорь
Киселёв
- ОККомпозитор
Олег
Карпачев