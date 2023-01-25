Балет. Сезон 1. Серия 2 сериал смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Рута Майерс берет на себя смелость вручить награду Илье Пронину, чем вызывает еще большее недовольство руководства. Игорь Корнеев пытается убедить мировую звезду считаться с традициями Национального театра, но Майерс продолжает гнуть свою линию и организует масштабный кастинг с участием всей труппы. Между тем бунт Пронина-младшего из провокационного интервью перерастает в отказ приходить на репетицию, а недовольные выбором нового хореографа балерины устраивают скандал. Артистов, которых Рута Майерс отобрала для собственной постановки, Лариса лишает заработной платы: теперь хореографу предстоит самостоятельно искать источники финансирования.
Узнаете, как Рута Майерс будет решать очередную проблему, если продолжите смотреть сериал «Балет» — 2 серия 1 сезона уже ждет вас на Wink!
Рейтинг
- Режиссёр
Евгений
Сангаджиев
- АСАктриса
Алла
Сигалова
- Актриса
Маруся
Фомина
- Актёр
Игорь
Гордин
- Актёр
Фёдор
Бондарчук
- ПРАктёр
Петр
Райков
- Актриса
Ирина
Апексимова
- ЛЯАктриса
Лиза
Янковская
- МХАктриса
Мария
Хорева
- АБАктёр
Артур
Бесчастный
- Актриса
Полина
Агуреева
- ЛМСценарист
Лев
Мурзенко
- СОСценарист
Серафим
Ореханов
- Сценарист
Анастасия
Корецкая
- Сценарист
Евгений
Сангаджиев
- Продюсер
Сергей
Бондарчук
- Продюсер
Алексей
Киселев
- Продюсер
Анастасия
Корецкая
- Продюсер
Александр
Косарим
- Продюсер
Антон
Володькин
- АБХудожник
Андрей
Белан
- НТХудожница
Наталия
Туровникова
- ЮЧХудожница
Юлия
Чиканакова
- Монтажёр
Анна
Крутий
- АКМонтажёр
Алексей
Кумакшин
- МСМонтажёр
Мария
Сергеенкова
- ИКОператор
Игорь
Киселёв
- ОККомпозитор
Олег
Карпачев