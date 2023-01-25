Балет. Сезон 1. Серия 2 сериал смотреть онлайн

Балет. Сезон 1. Серия 2
2023, Балет. Сезон 1. Серия 2
Драма18+
О сериале

Рута Майерс берет на себя смелость вручить награду Илье Пронину, чем вызывает еще большее недовольство руководства. Игорь Корнеев пытается убедить мировую звезду считаться с традициями Национального театра, но Майерс продолжает гнуть свою линию и организует масштабный кастинг с участием всей труппы. Между тем бунт Пронина-младшего из провокационного интервью перерастает в отказ приходить на репетицию, а недовольные выбором нового хореографа балерины устраивают скандал. Артистов, которых Рута Майерс отобрала для собственной постановки, Лариса лишает заработной платы: теперь хореографу предстоит самостоятельно искать источники финансирования.

Узнаете, как Рута Майерс будет решать очередную проблему, если продолжите смотреть сериал «Балет» — 2 серия 1 сезона

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
53 мин / 00:53

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.3 IMDb

