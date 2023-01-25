Балет. Сезон 1. Серия 2 сериал смотреть онлайн

Рута Майерс берет на себя смелость вручить награду Илье Пронину, чем вызывает еще большее недовольство руководства. Игорь Корнеев пытается убедить мировую звезду считаться с традициями Национального театра, но Майерс продолжает гнуть свою линию и организует масштабный кастинг с участием всей труппы. Между тем бунт Пронина-младшего из провокационного интервью перерастает в отказ приходить на репетицию, а недовольные выбором нового хореографа балерины устраивают скандал. Артистов, которых Рута Майерс отобрала для собственной постановки, Лариса лишает заработной платы: теперь хореографу предстоит самостоятельно искать источники финансирования.



