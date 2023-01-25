Игорь Корнеев ведет переговоры с претендентом на должность нового худрука, а Пронин-младший хочет уйти из театра. По возвращении в Москву Руте заново приходится выстраивать контакт с участниками труппы, потому что те не понимают смысл ее заданий. У Пронина возникает конфликт с супругой, а примы-балерины объединяются с Ларисой против звездного хореографа и готовят худруку ход конем. Не пожалеет ли Рута, что приехала в Россию?



Не пропустите продолжение драмы от Евгения Сангаджиева «Балет»! Смотреть онлайн 5 серию 1 сезона можно прямо сейчас на видеосервисе Wink!

