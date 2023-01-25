Балет. Сезон 1. Серия 5
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Сериалы
Балет
1-й сезон
5-я серия
8.92023, Балет. Сезон 1. Серия 5
Драма18+

Балет. Сезон 1. Серия 5 сериал смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Игорь Корнеев ведет переговоры с претендентом на должность нового худрука, а Пронин-младший хочет уйти из театра. По возвращении в Москву Руте заново приходится выстраивать контакт с участниками труппы, потому что те не понимают смысл ее заданий. У Пронина возникает конфликт с супругой, а примы-балерины объединяются с Ларисой против звездного хореографа и готовят худруку ход конем. Не пожалеет ли Рута, что приехала в Россию?

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Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Балет»