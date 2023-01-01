Балет. Сезон 1. Серия 6 сериал смотреть онлайн
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О сериале
Рута Майерс едет в Питер на выходные. В последний момент в культурную столицу срывается и Андрей Пронин: вспыхнет ли между ними искра? Узнав, что Лазовский претендует на место худрука, Пронин совершает к нему визит — и там его ждет шокирующий сюрприз. Алла, недовольная романом сына, переходит в наступление: ассистентку Аню ждет непростой разговор. Тем временем Андрей Пронин впервые приходит на репетицию спектакля Майерс: сможет ли он оценить творчество современного хореографа?
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Рейтинг
- Режиссёр
Евгений
Сангаджиев
- АСАктриса
Алла
Сигалова
- Актриса
Маруся
Фомина
- Актёр
Игорь
Гордин
- Актёр
Фёдор
Бондарчук
- ПРАктёр
Петр
Райков
- Актриса
Ирина
Апексимова
- ЛЯАктриса
Лиза
Янковская
- МХАктриса
Мария
Хорева
- АБАктёр
Артур
Бесчастный
- Актриса
Полина
Агуреева
- ЛМСценарист
Лев
Мурзенко
- СОСценарист
Серафим
Ореханов
- Сценарист
Анастасия
Корецкая
- Сценарист
Евгений
Сангаджиев
- Продюсер
Сергей
Бондарчук
- Продюсер
Алексей
Киселев
- Продюсер
Анастасия
Корецкая
- Продюсер
Александр
Косарим
- Продюсер
Антон
Володькин
- АБХудожник
Андрей
Белан
- НТХудожница
Наталия
Туровникова
- ЮЧХудожница
Юлия
Чиканакова
- АКМонтажёр
Анна
Крутий
- АКМонтажёр
Алексей
Кумакшин
- МСМонтажёр
Мария
Сергеенкова
- ИКОператор
Игорь
Киселёв
- ОККомпозитор
Олег
Карпачев