Балет. Сезон 1. Серия 6 сериал смотреть онлайн

Рута Майерс едет в Питер на выходные. В последний момент в культурную столицу срывается и Андрей Пронин: вспыхнет ли между ними искра? Узнав, что Лазовский претендует на место худрука, Пронин совершает к нему визит — и там его ждет шокирующий сюрприз. Алла, недовольная романом сына, переходит в наступление: ассистентку Аню ждет непростой разговор. Тем временем Андрей Пронин впервые приходит на репетицию спектакля Майерс: сможет ли он оценить творчество современного хореографа?



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