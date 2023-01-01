Балет. Сезон 1. Серия 6
Wink
Сериалы
Балет
1-й сезон
6-я серия
8.92023, Балет. Сезон 1. Серия 6
Драма18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Балет. Сезон 1. Серия 6 сериал смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Рута Майерс едет в Питер на выходные. В последний момент в культурную столицу срывается и Андрей Пронин: вспыхнет ли между ними искра? Узнав, что Лазовский претендует на место худрука, Пронин совершает к нему визит — и там его ждет шокирующий сюрприз. Алла, недовольная романом сына, переходит в наступление: ассистентку Аню ждет непростой разговор. Тем временем Андрей Пронин впервые приходит на репетицию спектакля Майерс: сможет ли он оценить творчество современного хореографа?

Чтобы не пропустить один из ключевых поворотов в сюжете, включайте сериал «Балет» (2023) — смотреть 6 серию 1 сезона онлайн и в хорошем качестве можно на нашем видеосервисе Wink!

Сериал Балет 1 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Балет»