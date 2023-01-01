Балет (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн
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Сюжет
Бывшая прима-балерина борется за право творить в родном театре. Лиза Янковская, звезда сериала «Контейнер» и действующие артисты балета в драме о цикличности жизни. Смотреть «Балет» онл�айн рекомендуем на видеосервисе Wink — 1 сезон доступен без рекламы по подписке!
В первом сезоне вы узнаете, как сложилась судьба советской прима-балерины, которой не удалось вернуться домой после гастролей. Почему легенда балета Рута Майерс закрывает спектакль сразу после премьеры? А потом, спустя сорок лет жизни в Штатах возвращается в Россию, чтобы поставить современный спектакль? Заговоры за спиной, недоверие артистов и травма навсегда ушедшей юности: на родине главной героине будет непросто. Живой и свободной от предрассудков Руте Майерс предстоит столкнуться с консервативными взглядами Академического театра. Сможет ли она в одиночку преодолеть сопротивление целой системы?
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Евгений
Сангаджиев
- АСАктриса
Алла
Сигалова
- Актриса
Маруся
Фомина
- Актёр
Игорь
Гордин
- Актёр
Фёдор
Бондарчук
- ПРАктёр
Петр
Райков
- Актриса
Ирина
Апексимова
- ЛЯАктриса
Лиза
Янковская
- МХАктриса
Мария
Хорева
- АБАктёр
Артур
Бесчастный
- Актриса
Полина
Агуреева
- ЛМСценарист
Лев
Мурзенко
- СОСценарист
Серафим
Ореханов
- Сценарист
Анастасия
Корецкая
- Сценарист
Евгений
Сангаджиев
- Продюсер
Сергей
Бондарчук
- Продюсер
Алексей
Киселев
- Продюсер
Анастасия
Корецкая
- Продюсер
Александр
Косарим
- АБХудожник
Андрей
Белан
- НТХудожница
Наталия
Туровникова
- ЮЧХудожница
Юлия
Чиканакова
- АКМонтажёр
Анна
Крутий
- АКМонтажёр
Алексей
Кумакшин
- МСМонтажёр
Мария
Сергеенкова
- ИКОператор
Игорь
Киселёв
- ОККомпозитор
Олег
Карпачев