Балет (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

Бывшая прима-балерина борется за право творить в родном театре. Лиза Янковская, звезда сериала «Контейнер» и действующие артисты балета в драме о цикличности жизни. Смотреть «Балет» онл�айн рекомендуем на видеосервисе Wink — 1 сезон доступен без рекламы по подписке!



В первом сезоне вы узнаете, как сложилась судьба советской прима-балерины, которой не удалось вернуться домой после гастролей. Почему легенда балета Рута Майерс закрывает спектакль сразу после премьеры? А потом, спустя сорок лет жизни в Штатах возвращается в Россию, чтобы поставить современный спектакль? Заговоры за спиной, недоверие артистов и травма навсегда ушедшей юности: на родине главной героине будет непросто. Живой и свободной от предрассудков Руте Майерс предстоит столкнуться с консервативными взглядами Академического театра. Сможет ли она в одиночку преодолеть сопротивление целой системы?



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