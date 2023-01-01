Балет. Сезон 1
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1-й сезон

Балет (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

8.92023, Балет. Сезон 1 9 серий
Драмы18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Бывшая прима-балерина борется за право творить в родном театре. Лиза Янковская, звезда сериала «Контейнер» и действующие артисты балета в драме о цикличности жизни. Смотреть «Балет» онлайн рекомендуем на видеосервисе Wink — 1 сезон доступен без рекламы по подписке!

В первом сезоне вы узнаете, как сложилась судьба советской прима-балерины, которой не удалось вернуться домой после гастролей. Почему легенда балета Рута Майерс закрывает спектакль сразу после премьеры? А потом, спустя сорок лет жизни в Штатах возвращается в Россию, чтобы поставить современный спектакль? Заговоры за спиной, недоверие артистов и травма навсегда ушедшей юности: на родине главной героине будет непросто. Живой и свободной от предрассудков Руте Майерс предстоит столкнуться с консервативными взглядами Академического театра. Сможет ли она в одиночку преодолеть сопротивление целой системы?

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Балет»

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