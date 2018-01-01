Биография

Мария Хорева — талантливая российская балерина и актриса. Родилась в Санкт-Петербурге, 3 июля 2000 года. Девочке с детства прививали любовь к театру и воспитывали в творческой среде: она посещала музыкальную школу, занималась рисованием и художественной гимнастикой. Закончила Академию Вагановой и стала первой солисткой Мариинского театра. Танцевала во множестве известных постановок: «Баядерка», «Дон Кихот», «Спящая красавица» и многих других. Артистка получила премию журнала «Балет», а также выпустила свою книгу с упражнениями «Научите меня балету! Как воспитать свое тело». Балетные партии Марии Хоревой удалось исполнить и на экране, а не только в театре: мы можем посмотреть на эту изящную балерину в сериале «Балет», где она исполняет главную героиню в молодости.