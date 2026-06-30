Биография

Серафим Ореханов — российский сценарист и режиссер, журналист и редактор. Родился в Москве 12 ноября 1993 года. Серафим Ореханов учился в Московском государственном университете, закончил исторический факультет в 2015 году, учился в аспирантуре РАН. В качестве журналиста работал с известными российскими изданиями и прессой — «Афиша», The Village, Arzamas и другими. Снял два фильма в качестве режиссера — «Высотка» и «Отпечатки». Писал сценарии для рекламных роликов «Ростелекома» и «Яндекса», а также других известных компаний. В качестве сценариста Серафим Ореханов известен работой над следующими российскими кинопроектами: «Живите лучшую жизнь», «Балет», «Серьезные игры», «Отпечатки», «Бесит» и многими другими.