Атмосфера в театре становится еще более напряженной: у Пронина-старшего проблемы из-за отмены спектакля, у Киры — из-за драки в баре, а Корнеев бесится, что ему не удается контролировать вольное поведение хореографа. Рута Майерс вынуждена срочно лететь в Штаты и просит Андрея ее прикрыть, но новость стремительно разлетается по театру, что порождает очередную волну провокаций. Пока Алла пытается помешать связи сына с замужней женщиной, худрук театра открыто объявляет войну Корнееву.



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