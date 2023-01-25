Балет. Сезон 1. Серия 4 сериал смотреть онлайн
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О сериале
Атмосфера в театре становится еще более напряженной: у Пронина-старшего проблемы из-за отмены спектакля, у Киры — из-за драки в баре, а Корнеев бесится, что ему не удается контролировать вольное поведение хореографа. Рута Майерс вынуждена срочно лететь в Штаты и просит Андрея ее прикрыть, но новость стремительно разлетается по театру, что порождает очередную волну провокаций. Пока Алла пытается помешать связи сына с замужней женщиной, худрук театра открыто объявляет войну Корнееву.
Неужели Андрей Пронин, любитель комфорта и спокойствия, решился перейти в атаку? Чтобы узнать, в чем причина такого поведения, включайте сериал «Балет» (2023) — смотреть 4 серию 1 сезона онлайн и в хорошем качестве можно прямо сейчас на нашем видеосервисе Wink!
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
Евгений
Сангаджиев
- АСАктриса
Алла
Сигалова
- Актриса
Маруся
Фомина
- Актёр
Игорь
Гордин
- Актёр
Фёдор
Бондарчук
- ПРАктёр
Петр
Райков
- Актриса
Ирина
Апексимова
- ЛЯАктриса
Лиза
Янковская
- МХАктриса
Мария
Хорева
- АБАктёр
Артур
Бесчастный
- Актриса
Полина
Агуреева
- ЛМСценарист
Лев
Мурзенко
- СОСценарист
Серафим
Ореханов
- Сценарист
Анастасия
Корецкая
- Сценарист
Евгений
Сангаджиев
- Продюсер
Сергей
Бондарчук
- Продюсер
Алексей
Киселев
- Продюсер
Анастасия
Корецкая
- Продюсер
Александр
Косарим
- Продюсер
Антон
Володькин
- АБХудожник
Андрей
Белан
- НТХудожница
Наталия
Туровникова
- ЮЧХудожница
Юлия
Чиканакова
- Монтажёр
Анна
Крутий
- АКМонтажёр
Алексей
Кумакшин
- МСМонтажёр
Мария
Сергеенкова
- ИКОператор
Игорь
Киселёв
- ОККомпозитор
Олег
Карпачев