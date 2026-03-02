Фильм Золушка. Тайна трёх желаний

После смерти отца Золушка живет в доме мачехи, но не теряет доброты и веселого нрава. Её лучший друг — дровосек Северин, который мечтает о славе. Однажды он находит волшебное дерево Вечный Шерман, но из-за вспыльчивости оскорбляет его и превращается в бурундука. Чтобы вернуть Северину человеческий облик, Золушка должна выполнить прихоть дерева. В это время король, желая образумить легкомысленного принца, объявляет пышный бал. Мечта Золушки попасть на праздник и встретить принца встречает сопротивление мачехи, планирующей женить его на своей дочери. Теперь верный друг-бурундук поможет Золушке справиться с уборкой, добраться до дворца и побороться за свое счастье — даже если ради этого ему придется навсегда остаться в облике маленького грызуна.

