Фильм Золушка. Тайна трёх желаний
О фильме
После смерти отца Золушка живет в доме мачехи, но не теряет доброты и веселого нрава. Её лучший друг — дровосек Северин, который мечтает о славе. Однажды он находит волшебное дерево Вечный Шерман, но из-за вспыльчивости оскорбляет его и превращается в бурундука. Чтобы вернуть Северину человеческий облик, Золушка должна выполнить прихоть дерева. В это время король, желая образумить легкомысленного принца, объявляет пышный бал. Мечта Золушки попасть на праздник и встретить принца встречает сопротивление мачехи, планирующей женить его на своей дочери. Теперь верный друг-бурундук поможет Золушке справиться с уборкой, добраться до дворца и побороться за свое счастье — даже если ради этого ему придется навсегда остаться в облике маленького грызуна.
СтранаРоссия
ЖанрМультфильм, Фэнтези
КачествоFull HD
Время0 мин / 00:00
Рейтинг
- ВСРежиссёр
Владимир
Саков
- АЛАктриса
Анастасия
Лапина
- ДНАктёр
Денис
Некрасов
- АВАктёр
Андрей
Вальц
- ЕФАктриса
Ева
Финкельштейн
- Актёр
Константин
Карасик
- АВАктёр
Алексей
Войтюк
- ПКАктёр
Пётр
Коврижных
- НПАктёр
Никита
Прозоровский
- Актриса
Ирина
Киреева
- СЧАктёр
Сергей
Чихачёв
- ВССценарист
Вадим
Свешников
- НГПродюсер
Норайр
Гюзалян
- МППродюсер
Марина
Попова
- ЭКПродюсер
Элизабет
Кешешян
- АМПродюсер
Артём
Мурадян
- МККомпозитор
Мурат
Кабардоков