Поезд в Пусан 2: Полуостров
Wink
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Поезд в Пусан 2: Полуостров
8.72020, Bando
Ужасы, Боевик110 мин18+

Поезд в Пусан 2: Полуостров (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Продолжение нашумевшего хита о зомби-апокалипсисе, покорившего миллионы зрителей по всему миру. Фильм «Поезд в Пусан 2: Полуостров» доступен на Wink! Ядреная смесь боевика, триллера и драмы, показывающая, как люди борются за выживание в ужасных условиях.

Действие экшена происходит спустя четыре года после концовки первой части. Главный герой, солдат Хан Джон-сок, возвращается в зону заражения, чтобы выполнить миссию, полную опасностей и неожиданностей. Вместе с отрядом, отправленным на Корейский полуостров с целью забрать грузовик с деньгами, он сталкивается с новыми угрозами, включая зомби, бандитов и одичавших выживших.

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Страна
Южная Корея
Жанр
Ужасы, Боевик
Качество
Full HD, SD
Время
110 мин / 01:50

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Поезд в Пусан 2: Полуостров»