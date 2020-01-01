Поезд в Пусан 2: Полуостров (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Продолжение нашумевшего хита о зомби-апокалипсисе, покорившего миллионы зрителей по всему миру. Фильм «Поезд в Пусан 2: Полуостров» доступен на Wink! Ядреная смесь боевика, триллера и драмы, показывающая, как люди борются за выживание в ужасных условиях.
Действие экшена происходит спустя четыре года после концовки первой части. Главный герой, солдат Хан Джон-сок, возвращается в зону заражения, чтобы выполнить миссию, полную опасностей и неожиданностей. Вместе с отрядом, отправленным на Корейский полуостров с целью забрать грузовик с деньгами, он сталкивается с новыми угрозами, включая зомби, бандитов и одичавших выживших.
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СтранаЮжная Корея
ЖанрУжасы, Боевик
КачествоFull HD, SD
Время110 мин / 01:50
Рейтинг
- Режиссёр
Ён
Сан-хо
- КДАктёр
Кан
Дон-вон
- ЛДАктриса
Ли
Джон-хён
- ЛРАктриса
Ли
Рэ
- КХАктёр
Квон
Хэ-хё
- КМАктёр
Ким
Мин-джэ
- КГАктёр
Ку
Гё-хван
- КДАктёр
Ким
До-юн
- ЛЕАктриса
Ли
Е-вон
- КГАктёр
Ким
Гю-бэк
- ЧСАктриса
Чан
Со-ён
- Сценарист
Ён
Сан-хо
- РЁСценарист
Рю
Ён-джэ
- ЛДПродюсер
Ли
Дон-ха
- КЁПродюсер
Ким
Ён-хо
- КУПродюсер
Ким
У-тхэк
- ЕХАктёр дубляжа
Евгений
Х�азов
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- АКАктриса дубляжа
Александра
Курагина
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- ВПАктёр дубляжа
Владимир
Паляница
- ЧСХудожница
Чо
Сан-гён
- ЯДМонтажёр
Ян
Джин-мо
- ЛХОператор
Ли
Хён-док
- МКомпозитор
Моуг